|
Bentley планирует выпустить автомобили для веганов
14.05.2017 21:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский концерн Bentley решил пойти навстречу веганам, которым убеждения не позволяют ездить в авто с кожаным салоном. Теперь в салонах веганской модели автомобиля вместо кожи планируют использовать материалы, созданные из протеинов, грибов и медуз, передает
"Клиенты-веганы никогда не станут покупать автомобиль, в отделке салона которого использовались шкуры убитых животных", — пояснил решение компании директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф.
С 2006 года в Британии насчитали более полумиллиона людей, которые позиционируют себя веганами. Среди них есть и селебрити, и лидеры мнений — в том числе и на них рассчитан новый продукт элитной компании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо кожи в салонах авто планируют использовать материалы, созданные из протеинов, грибов и медуз.
|
Архив (Разное)
Комментарии