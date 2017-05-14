Bentley планирует выпустить автомобили для веганов

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский концерн Bentley решил пойти навстречу веганам, которым убеждения не позволяют ездить в авто с кожаным салоном. Теперь в салонах веганской модели автомобиля вместо кожи планируют использовать материалы, созданные из протеинов, грибов и медуз, передает The Sun .

"Клиенты-веганы никогда не станут покупать автомобиль, в отделке салона которого использовались шкуры убитых животных", — пояснил решение компании директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф.

Bentley Revs-Up Vegan Interior Production @VegNews : The luxury car company is looking to mushroom leather to create… https://t.co/1Y8NNs2sm6 pic.twitter.com/gMJRkx35DA — Juicy Vegan (@veganfeeds) May 14, 2017

С 2006 года в Британии насчитали более полумиллиона людей, которые позиционируют себя веганами. Среди них есть и селебрити, и лидеры мнений — в том числе и на них рассчитан новый продукт элитной компании.