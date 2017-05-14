ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bentley планирует выпустить автомобили для веганов

14.05.2017 21:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Британский концерн Bentley решил пойти навстречу веганам, которым убеждения не позволяют ездить в авто с кожаным салоном. Теперь в салонах веганской модели автомобиля вместо кожи планируют использовать материалы, созданные из протеинов, грибов и медуз, передает The Sun.

"Клиенты-веганы никогда не станут покупать автомобиль, в отделке салона которого использовались шкуры убитых животных", — пояснил решение компании директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф.

С 2006 года в Британии насчитали более полумиллиона людей, которые позиционируют себя веганами. Среди них есть и селебрити, и лидеры мнений — в том числе и на них рассчитан новый продукт элитной компании.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо кожи в салонах авто планируют использовать материалы, созданные из протеинов, грибов и медуз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Захаров: Чтобы хоккей вышел из кризиса, надо полностью менять систему. Катков у нас мало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика