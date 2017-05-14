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Видеофакт: государственный гимн спели более 1700 человек в Минске

14.05.2017 21:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В День государственного герба и флага Беларуси в Минске состоялась музыкальная акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя", организованная Первым национальным каналом Белорусского радио.

Участниками акции стали победители музыкального конкурса, который проводила "Белтелерадиокомпания". Цель конкурса — популяризация государственной символики.

Смотрите на видео Sputnik живое исполнение государственного гимна Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на площади Государственного флага состоялась патриотическая акция, посвященная белорусской государственной символике. Смотрите на видео Sputnik, как почти...

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