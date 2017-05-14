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"Я еду в славное место". Один из лучших бомбардиров чемпионата Словакии перешел в "Юность"

15.05.2017 00:41 — Разное | Tut.by  
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Минская «Юность» заключила контракт со словацким центрфорвардом Мареком Словаком, сообщает hokejportal.net.


hokejporlal.sk

«В составе «Нитры» я трижды становился чемпионом Словакии, поэтому непросто найти мотивацию в местном чемпионате. Мне 28 лет, а это хорошее время для того, чтобы попробовать силы за границей.

«Юность» проявила серьезную заинтересованность, они долго общались со мной и предложили хорошие условия. Михал Хован и Патрик Лушняк сказали, что белорусский чемпионат похож на словацкий. Возможно, даже более техничный и быстрый. Я буду играть в хорошем клубе и славном месте. Это интересный вызов", — сказал Словак.

В минувшем чемпионате Словакии он набрал 64 (29+35) очка в 68 играх. В 2008 году Словак в составе молодежной сборной стал третьим бомбардиром чемпионата мира.

 
 
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Минская "Юность" заключила контракт со словацким центрфорвардом Мареком Словаком, сообщает hokejportal.net.

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