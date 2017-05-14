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"Я еду в славное место". Один из лучших бомбардиров чемпионата Словакии перешел в "Юность"
Минская «Юность» заключила контракт со словацким центрфорвардом Мареком Словаком, сообщает hokejportal.net.
«В составе «Нитры» я трижды становился чемпионом Словакии, поэтому непросто найти мотивацию в местном чемпионате. Мне 28 лет, а это хорошее время для того, чтобы попробовать силы за границей.
«Юность» проявила серьезную заинтересованность, они долго общались со мной и предложили хорошие условия. Михал Хован и Патрик Лушняк сказали, что белорусский чемпионат похож на словацкий. Возможно, даже более техничный и быстрый. Я буду играть в хорошем клубе и славном месте. Это интересный вызов", — сказал Словак.
В минувшем чемпионате Словакии он набрал 64 (29+35) очка в 68 играх. В 2008 году Словак в составе молодежной сборной стал третьим бомбардиром чемпионата мира.
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Минская "Юность" заключила контракт со словацким центрфорвардом Мареком Словаком, сообщает hokejportal.net.
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