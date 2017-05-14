|
"Тойота" проспонсирует создание летающего автомобиля
Японский автогигант "Тойота" распространил заявление, в котором говорится о поддержке группы инженеров-стартаперов, занимающихся разработкой летающего автомобиля. В компании подтвердили готовность выделить 352,4 тыс. долларов стартапу Cartivator, чья штаб-квартира находится недалеко от "тойотовской".
Проект Skydrive, который профинансирует Toyota, будет оснащен тремя колесами и четырьмя роторами. Его размеры будут невелики - всего 2,9 на 1,3 метра. Летающий автомобиль сможет парить над землей на высоте до 10 метров и перемещаться по воздуху на скорости около 100 км/ч.
По меньшей мере 30 разработчиков и групп инженеров занимаются созданием прототипов летающих автомобилей в Японии. Они намерены поднять в воздух первые рабочие образцы уже к Олимпиаде-2020.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект Skydrive, который профинансирует Toyota, будет оснащен тремя колесами и четырьмя роторами. Его размеры будут невелики - всего 2,9 на 1,3 метра. Летающий автомобиль...
|
Архив (Разное)
Комментарии