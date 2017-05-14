Японский автогигант "Тойота" распространил заявление, в котором говорится о поддержке группы инженеров-стартаперов, занимающихся разработкой летающего автомобиля. В компании подтвердили готовность выделить 352,4 тыс. долларов стартапу Cartivator, чья штаб-квартира находится недалеко от "тойотовской".

Проект Skydrive, который профинансирует Toyota, будет оснащен тремя колесами и четырьмя роторами. Его размеры будут невелики - всего 2,9 на 1,3 метра. Летающий автомобиль сможет парить над землей на высоте до 10 метров и перемещаться по воздуху на скорости около 100 км/ч.

По меньшей мере 30 разработчиков и групп инженеров занимаются созданием прототипов летающих автомобилей в Японии. Они намерены поднять в воздух первые рабочие образцы уже к Олимпиаде-2020.