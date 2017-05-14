Андрей Милевич: Мы с женой растим троих сыновей, учим их жить по справедливости, решать все по-честному





Ковбой для него – это «стиль жизни». Школьные годы прошли в лихие 90-е, которые и сформировали его характер. Он стал драчуном, защищая слабых и справедливость, а также авантюристом, благодаря чему и женился.

Сегодня " Ежедневник " и его проект " Человеческий облик белорусского бизнеса " побывал в гостях у Андрея Милевича - акционера холдинга VGI в Группе компаний Белагро.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- В раннем детстве я мечтал стать конюхом, как ни странно и просто это звучит сейчас. Сегодня уже и профессии такой нет, а если где и осталась, то переделана на американский, испанский манер: ковбой, чарро, вакеро.

Ковбой для меня - это не профессия, не спорт, это скорее был стиль жизни. Бесплатная работа, управление огромным стадом коров требовало особого умения, и быть верховым пастухом в деревне, где я рос первые три года жизни, и затем, каждое лето на каникулах – это было верхом мечтаний. Романтика этого действа завораживала. Закончив очередной учебный год, я летел в деревню сломя голову. Уже маленьким мальчишкой я умел управлять не только норовистой лошадью, но и огромным стадом. И ничего, что пятая точка в кровь, я потом неделями не мог сидеть на стуле…

Свое первое седло я получил только года через два, как прорвался в подмастерья к местному конюху. При этом у всей деревни был когнитивный диссонанс. Как я, внук целого директора самой успешной фабрики в концерне "Беллесбумпром", смог вообще этим увлечься?

Я до сих пор косвенно связан с сельским хозяйством, а именно - с поставками сельскохозяйственной техники и запасных частей во многие страны мира. Возможно, я когда-нибудь обзаведусь и прямым сельскохозяйственным активом, жизнь покажет! А пока тружусь на своем участке, своими руками строю, сажаю, собираю, учу этому своих сыновей.

- Что вы можете вспомнить о своей учебе в школе?

- Рос я в не простое время. Лихие 80-е, 90-е. Они отложили свой отпечаток на формировании личности, характера. В школе я очень часто дрался, бывало каждый день. Но, дрался я не потому, что хотел кого-то зацепить, унизить, а как раз против насилия, которое тогда царило в школе.

У нас были просто «убийственные» старшие классы, ученики на год и два повзрослее меня. Большинства ребят уже и нет с нами... Старшие пацаны игрались в блатных, вышибал, рэкетиров, ими потом и стали, правда, ненадолго. Кто-то сшибал у малолеток деньги, выданные родителями на обед, кто-то игрался в крутого бандита, пускаясь во все тяжкие с выпивкой, курением, наркотиками, изображая из себя Дона Карлеоне. И таких было тотальное большинство - это было модно, ведь тогда было время, когда уважали только грубую физическую силу.

Я же пытался таким противостоять, отчего часто попадал в разные переделки. Но, никогда не давал в обиду себя, младших, за это меня уважали и в конце концов со мной перестали задираться – дорого было связываться. Зато все младшие меня боготворили. Молва в школе шла обо мне, как о защитнике «обездоленных» еще долгие годы.

Помню один яркий случай, когда один из мальчишек обидел мою родную сестру. Она младше, училась в школе, когда я уже был в институте. Я пришел в их класс на разборки, урок вела моя бывшая классный руководитель, учитель белорусского языка и литературы Мелешко Евгения Николаевна. Я попросил ее отпустить со мной «на поговорить» одного подростка, фамилию и имя его я уже и не вспомню.

Она отлично знала, кто я и без проблем отпустила парня с урока. Пришел он назад тише воды, ниже травы… Сестра потом на меня обиделась, сказала, что за ней после этого разговора в школе еще несколько лет ее учебы никто не ухаживал. Все боялись.

Такой образ жизни, конечно, сказывался на отметках в школе. Слава богу, не на важных предметах, учился я как раз на хорошо и отлично…А вот поведение у меня, мягко говоря, хромало с "неуда" на удовлетворительное, с переменным успехом. И это несмотря на тот факт, что мама моя работала так же учителем. Никто и ничто не могли меня остановить, если кто-то рядом страдал.

- Может вы вспомните, на что потратили первые заработанные деньги? Сколько лет вам было тогда?

- Я точно помню, что на первые заработанные деньги купил себе новую мечту, мотоцикл "Ява", чешского производства. При этом я дал первую взятку в своей жизни, 10 рублей, чтобы купить его без очереди в полгода. Когда есть мечта, деньги не имеют большого значения – это лишь средство ее осуществления.

Дело в том, что я рос очень целеустремленным юношей и мне казалось, что никаких преград на пути к достижению целей быть не может, как же я ошибался! Сколько раз потом мне жизнь доказывала обратное! Мотоцикл был продан буквально на следующий день после его покупки.

Почему? Потому что мне запретил отец ездить на двухколесном коне раз и навсегда. Эта тема больше не обсуждалась в семье. Как показала жизнь, папа был 100 раз прав, лично я своим детям передам это табу обязательно. Все-таки мотоцикл - это очень рисковое средство передвижения, у меня разбилось несколько хороших знакомых насмерть, и я навсегда запомнил этот урок отца.

Кстати сказать, продал я мотоцикл с хорошим наваром, так что сделка по его приобретению и последующей продаже дала мне очередной опыт в коммерции. То, что хотят купить многие, за чем стоят в очереди – на таком товаре можно хорошо зарабатывать! Так вот первые деньги свои я заработал фарцой. Жил тогда на тракторном поселке, возле спортивного магазина "Старт" (он и сейчас там). В него часто привозили дефицитный товар - импортные кроссовки, джинсы, спортивные костюмы. Нужно было отстоять день в очереди, чтобы что-то купить. Это что-то потом за минуты продавалось на рынке с наваром в 200-300%, это были лихие 80-е!

- Да, было время, когда я играл в футбол вместе с Хацкевичем и Белькевичем. Выступали мы все за юношескую сборную Беларуси. Оба этих человека, в отличие от меня, стали профессиональными спортсменами. Валик и Хаца поиграли в свое время даже за киевское "Динамо" на очень высоком уровне. Саша не так давно приложил руку к руководству сборной Беларуси по футболу, был главным тренером. Ну не умеют у нас играть в футбол, что тут поделать.





А ведь когда-то, мальчишками, мы с ним дрались в кровь в Стайках, опять же, за справедливость. В спорте часто дают клички, потому как на тренировках, игре, нет времени называть друг друга по имени и отчеству, все сокращают и ребята, и тренеры. Вот и меня звали «Мел» - по первым трем буквам фамилии, несмотря на то, что я Милевич.

Тогда в спорте не платили ничего, а у меня была мечта - вырваться из нищеты. Пошел я за ней в Нархоз.

- Как вы познакомились со своей супругой? Можно ли назвать эту историю романтичной?

- Это скорее забавная история. Я тогда буквально шлялся по минским клубам в поисках общения, тусил с друзьями и как раз был свободен. Что-то долго не везло мне с девушками - то ноги длинные, а мозгов нет, то мозги есть, но папа не разрешает и т д, и т п.

Ну, в общем, был такой клуб "Мэдисон", даже не знаю, может и сейчас он есть, но меня уже в Минске нет. Пришел я как-то с товарищами на вечеринку, сижу за барной стойкой, вижу - выходит девушка, танцует гоу-гоу. Понравилась…

Мой знакомый, Зураб, сказал, что хорошо знает ее подругу, Лену, которая перед ней танцевала. Говорит: «Хочешь, познакомлю?» А я говорю: «Нет, познакомь с этой, через свою подругу».

Вот так вот случилась любовь с первого взгляда, в которую знаю, многие и не верят. Кстати, случилась она на Рождество Христово, как по заказу. Моя Аня - вообще неприступная скала. Как я ни ухаживал с нахрапа, ничего не вышло. От спиртных напитков отказалась, уехала в общагу сама (она тогда училась в Институте культуры на хореографа), проводить не разрешила. Скажу больше – она мне даже телефон не дала. Но у меня же уже была новая мечта. :)

Через эту же подругу узнал номер и уже на следующий день приехал в общагу – прорвался туда и увез ее в город покушать. Я снял тогда весь ресторан. Находился он на месте теперешней гостиницы "Европа". Предложил замуж - получил отказ, но, правда, уже не такой критичный, как с телефоном, а в стиле «мы же совсем не знаем друг друга». Но уже тогда я чувствовал, что не безразличен ей.

Так вот случай про то, как мы поженились – это было устроено на спор! Ровно через две недели знакомства с Аней мне позвонил мой друг Виктор Лихорад. Предложил куда-нить сходить, развеяться. Он про нее ничего не знал, и я предложил сходить в клуб. Послал смс Ане, что приду сегодня не один, снял столик напротив ее танцевальной тумбы. Во время танца не отрывал от нее глаз, подарил цветы… Она мило улыбалась, только мне.

Витя обомлел, говорит: «Ты, наверно, влюбился?» Я сказал: «Похоже, даже готов жениться!» Виктор поднял меня на смех, мол, такие как я женятся, когда рак на горе свистнет. Я разозлился, взыграли чувства. Поспорили на эмоциях… на 500 долларов, ударили по рукам!

Самое интересное, что плана такого и близко не было, но уже была мечта.:) И тут меня понесло, план созрел за секунды. Попросил Аню лишь делать все, что буду говорить, просто скинул смс с просьбой. Она сразу заупрямилась, пришлось спихнуть ситуацию на друга, которого хотел разыграть, сослался на спор и просил ее мне подыграть немного, типа выручить.

В общем, доспорились мы с Виктором до того, что после окончания танцевальной программы я приглашаю девушку к нам за стол, делаю предложение. И, если она соглашается, - беру замуж. Как ни странно, в душе я уже не блефовал, для меня это была уже не игра, а реальный план, хотя Лихораду казалось до самой свадьбы, что это был розыгрыш.

Как вы уже догадались, она проходила мимо, согласилась на мою просьбу провести вместе вечер, а потом и выйти замуж, в течение минут, эдак, пяти общения! Виктор сначала смеялся, но я сказал, что не шучу, после чего он выскочил из клуба, матерился сильно. Крикнул на прощание, что деньги принесет только в ЗАГС. Но принес все-таки свои кровные "пять Франклинов" на торжественный вечер по случаю зарождения новой ячейки общества в ресторан Заславль, что был когда-то на Минском море.

Я как сейчас все помню, хотя свадьба была 5 июня 2002 года. И, кстати, на ней рассказал всем гостям как женился на спор, а врученные Виктором веером деньги были тому твердым доказательством. Родители невесты не поняли этого юмора, лица у них были какое-то время просто каменные. Теперь вот не только они в курсе самого, на мой взгляд, забавного, но и судьбоносного случая в моей жизни, но и вы!

- У вас сейчас большая семья?

- Мы с супругой растим троих сыновей. Всех стараемся воспитывать во взаимном уважении, учим жить по справедливости, решать по-честному. Мы находимся далеко от близких родственников, которых так же не мало. Всегда стараемся больше общаться, навещать друг друга как минимум несколько раз в году.





- Может быть, в вашей семье планируется какое-то важное мероприятие или реализация долгожданного события?

- Вы знаете, хотелось бы прокатиться летом на яхте, которой будет управлять 14-летний капитан - мой старший сын. Вообще, ходить под парусом, моя давняя мечта. И мне вдвойне приятно, что реализую я ее уже с помощью подрастающего поколения!









- Когда и как вы купили свой первый автомобиль?

- От этого поступка поседел мой папа, и состарилась на несколько лет мама. Об этом до сих пор жалею больше всего. Случай на самом деле был безумный.

Как я уже говорил ранее, те не совсем простые годы оставили свой отпечаток на формировании личности - вырос я с достаточно большой долей авантюризма, да и не в моем характере было отступать перед трудностями.

Дело было в Польше. В студенческие годы я ездил туда торговать. За одну поездку на выходные зарабатывал чуть больше, чем отец на заводе за месяц. Накопил денег и как-то познакомившись с парнем из России, который гонял машины, собрался в Германию покупать себе тачку.

18 лет, второй курс института, ветер в голове… и тут я перед своими однокурсниками на крутой BMW, которых тогда были единицы в городе!





То, что у меня не было германской визы, только польский ваучер – это никого не остановило. Парень сказал, что через границу провезут знакомые поляки, мол, их на границе не проверяют. Назад немцы так же не проверяют тех, кто вывозит авто – им было проверено. На подъезде к границе, поляки стали нас курсовать - как подъедем к посту, заранее нужно выйти, пройти к зданию таможни. Мы так и сделали с попутчиком, при этом нам вручили каких-то четыре пакета.

В здании мой горе-проводник спустился в подвал, через туалеты мы попали во второе крыло таможни (она тогда была в одном здании у обеих стран), и вышли уже фактически на немецкой территории, то есть за постами поляков и немцев. Мы потихоньку двинули в сторону отстойника на немецкой стороне, думали дождаться там стоящих в очереди на досмотр поляков, но тут послышалось: «Хальт, ком цу мир»!

Сергей произнес: «Ну все, попали». Немцы досмотрели пакеты, достали по нескольку блоков сигарет в каждом, попросили паспорта, оформили документы на изъятие, забрали сигареты и… показали нам рукой в сторону их границы, отдав нам документы, пробурчали: «Геен, ауфидерзеен».

Сказать, что я был ошарашен так быстро развивающимися в сторону тюрьмы событиями, - это ничего не сказать. Но еще больше я был сражен тем, что меня проверили немцы, забрали паспорт, отдали его и пожелали доброго пути в Германии. :) Уже тогда я начал понимать, что значит их орднунг, а так же наша свобода!

Немцы даже в мыслях не могли допустить что мы, кроме того, что спекулянты-контрабандисты, так еще и нарушители границы. Эх, если бы они что-то знали про наш русский «Авось»! Поляки немного погоревали по потере товара, но отвезли нас в Броншвейк.

Сергей на утро купил "Гольфа" и был таков, оставил меня одного со словами: «Раз ты себе тачку не купил, едь в Кассель, там завтра рынок открыт. Только не покупай авто у турок». Поехал я без билета на поезде, так как боялся, что продавцы в кассах увидят, что я без визы. По дороге, как всегда в самый удобный момент, зашел кондуктор, но я успешно оббежал его вагон против хода поезда на очередной станции и даже не дрогнул! А что, был другой выход? Ночевал в Касселе, на окраине, в частном сеновале со всеми удобствами для скотины, на утро проснулся под пение петухов, мычание коров и тусовки кроликов. Я никогда больше в жизни их столько не видел на улице.

Купил я мечту, «бэху» третьей серии 1981 года выпуска не у турков. У русского парня, так называемого азюлянта, - человека, скрывающегося в Германии по политическим мотивам. Это он так называл «откосить от армии». :) Выехал на автобан и дал газу… Проехал километров 50, как из-под капота пошел черный дым. Оказывается, не только у турок есть уроды в племени…

Я вкатил «бэху» в местный сервис (мне еще повезло, что он был в 200-ах метрах с горки по автобану) и узнал приговор - капиталка движка. Стоимость ремонта больше, чем стоимость всей авто. Я понимал, что попал на деньги, но не понимал, как мне вернуться, не загремев в тюрьму. На удачу, в сервисе услышал русский говор, братья-украинцы гнали свои "Лады" куда-то в западную Украину. Попросился, они пообещали за деньги довезти до Львова.

Примерно дня через три мы тронулись опять к границе. Когда я сказал своему попутчику, что мне нужно выйти до границы, пройти ее пешком под зданием погранцов, потому как я без визы - он сначала мне не поверил. Но когда я сделал это на его глазах и благополучно сел обратно в машину на польской территории, он сказал, что я ненормальный. Да, наверное, я тогда таким и был. Родители меня увидели снова только через две недели, и так как тогда не было мобильных, а у меня не было мозгов позвонить им и сказать, что я жив, можете себе представить, что с ними было.

Деньги я потерял не только свои, но и те, которые одолжил у отца. Можно сказать, что это был первый раз, когда я начинал все не просто с нуля, а с минусов. Так было три раза на моей памяти. Хочется сказать, что так закалялась сталь, в смысле зарождался бизнес! Конечно, я никогда бы не совершил этого снова, если бы знал, что из моей затеи выйдет. Но, из этой поездки вернулся уже не мальчик, а мужчина.

- Андрей, буквально пару слов о ваших увлечениях, интересах?

- Я занимаюсь любительским хоккеем, увлекаюсь охотой и рыбалкой. Не скажу, что страстно люблю путешествовать, но побывать где-нибудь в Ванкувере, где растут огромные секвойи, или Детройте, где играет в хоккей сейчас племянник, или съездить в Астрахань на рыбалку, в Беларусь на охоту – это обязательно! Бывал много где, но это еще одно интервью, и не маленькое такое. :)













- Как вы относитесь к жизни? Предпочитаете жить сегодняшним днем или все больше планами на будущее?

- Я радуюсь каждому дню, даже не идеальному. Бог дал, Бог взял, - это случается с каждым и каждый день. Мне важно оставаться довольным прожитым днем, узнавать что-то новое, достигать чего-то, видеть, как растут дети. :)

- Есть ли что-то в вашей жизни, что хотелось пережить снова или, наоборот, вернуть?

- Да, это моя двоюродная сестра, очень близкий мне человек, которая скоропостижно ушла от нас в свои 40 лет. А вообще, я хотел бы знать, сколько мне отмеряно Богом жить на земле, а также моим родным и близким, и хотел бы попросить, чтобы мои родители прожили до 100 лет и не увидели, как умирают их дети, внуки, правнуки. Чтобы мои дети выросли трудолюбивыми и были счастливы в своих семьях и профессии.