Площадка по реализации автоконфиската в Уручье расширяется, предложений становится все больше. Мы решили узнать, есть ли там что-нибудь стоящее, если бюджет для покупки авто на ходу — минимальный.





Самые доступные варианты — это, конечно, ВАЗы различных моделей. Выбор их широк, но приличных машин мало.



ВАЗ-21063 возрастом 26 лет продается всего за 234 рубля. Состояние автомобиля удручающее — кузов представляет собой жалкое зрелище. Но обратите внимание на неплохое состояние отдельных элементов — фары как новенькие. В качестве «донора» запчастей — неплохой вариант.









Вот такой ВАЗ-2107, выпущенный в 2002 году, реализуется за 831 рубль. Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем. Среди плюсов можно отметить симпатичные литые диски, а минусы — на картинке. Из порогов просто сыплется ржавая труха. При этом состояние остальных элементов кузова неплохое.





Hyundai Lantra в полуаварийном состоянии продается за 550 рублей. Автомобиль 1994 года выпуска, с бензиновым двигателем. Из очевидных повреждений — бампер, но при удачном стечении обстоятельств эту деталь можно присмотреть тут же, в магазине конфиската.





Седан бизнес-класса Ford Scorpio 1995 года выпуска реализуется по цене 870 рублей. Состояние автомобиля удручающее. И был бы он неплохим вариантом для продажи на запчасти, но все Scorpio этого поколения в Минске можно пересчитать по пальцам. Ажиотажного спроса на детали точно не будет.





Ford Mondeo 1994 года выпуска с бензиновым двигателем неизвестного объема продается за 810 рублей. Мутные фары, разбитый передний бампер, ржавчина на кузове. Выглядит автомобиль малопривлекательно. Но и стоит недорого.





Всенародно любимая Audi 100 1987 года выпуска продается за 577 рублей. Но состояние автомобиля таково, что использовать его можно лишь в качестве набора запчастей. Отдельные элементы кузова сохранились в неплохом состоянии. При этом на лобовом стекле красуется наклейка о техосмотре до 2016 года.









Еще одну Audi 100 «сигара» можно купить за 916 рублей. За такую сумму реализуется автомобиль 1989 года выпуска с бензиновым мотором неизвестного объема. Кузов в состоянии ниже среднего, но еще не убит окончательно. Хотя ржавчина есть практически везде. Но зато это переходная модель, с утопленными ручками дверей. И даже имеются фирменные литые диски.





Всенародный герой — Volkswagen Golf 2. Машина 1988 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра продается за 911 рублей. Пожалуй, это экземпляр, на который стоит обратить внимание. При небольших вложениях он еще сможет прослужить не один год. Ржавчина лишь в нескольких местах тронула довольно крепкий кузов.









А вот тоже Golf 2, 1987 года выпуска, с бензиновым двигателем и в весьма плачевном состоянии продается почти в два раза дороже — 1674 рубля.









Volkswagen Passat B3 и на рынке не сыскать в приличном состоянии, а уж на площадке конфиската и подавно. Нам попался всего один вариант — автомобиль 1991 года выпуска с бензиновым двигателем. Продается за 1077 рублей. Внешне автомобиль выглядит печально, но при этом салон сохранился на удивление неплохо для своего немалого возраста. Сиденья не протерты до дыр, пластиковые элементы в приличном состоянии.





Peugeot 405 1993 года выпуска можно купить за 791 рубль. Если дизельный мотор под его капотом еще живой, то в качестве «донора» можно брать. Потому что все остальное, включая кузов, — просится под пресс.





Volvo 360 держится молодцом, несмотря на то, что стоит на спущенных колесах. Кузов лишь в паре мест покрыт ржавчиной, салон слегка потрепан. За машину 1986 года с неизвестным типом двигателя просят 574 рубля.

Предложение по автомобилям стоимостью до 1000 рублей обширное, но экземпляров, способных еще хотя бы пару лет передвигаться самостоятельно, очень мало. Большинство машин годится лишь для одного — стать источником «бэушных» запчастей для собственного автомобиля такой же марки и модели.