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В Логойске многоквартирный дом остался без воды из-за прорыва трубопровода

15.05.2017 08:39 — Разное | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения без воды остался многоквартирный дом. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм по улице Гайненской поступило 14 мая около 18.50. Без холодного водоснабжения остался многоквартирный жилой дом. В настоящее время к нему организован подвоз питьевой воды. Предполагаемое время восстановления водоснабжения - 15.00 15 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм по улице Гайненской поступило 14 мая около 18.50.

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