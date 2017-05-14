В Логойске многоквартирный дом остался без воды из-за прорыва трубопровода

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения без воды остался многоквартирный дом. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм по улице Гайненской поступило 14 мая около 18.50. Без холодного водоснабжения остался многоквартирный жилой дом. В настоящее время к нему организован подвоз питьевой воды. Предполагаемое время восстановления водоснабжения - 15.00 15 мая.-0-