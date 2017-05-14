О начале нового туристического сезона в нашей стране на радио Sputnik Беларусь рассказали руководитель Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер и председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

По словам Валентина Цехмейстера, ведущие туристические компании нашей страны со сдержанным оптимизмом подошли к введению 5-дневного безвизового режима для граждан 80-ти государств, которые попадают в нашу страну через Национальный аэропорт "Минск". Эксперт напомнил о том, что ранее в нашей стране уже были приняты "безвизовые" декреты — сначала по Беловежской пуще, потом по Августовскому каналу, и определенный эффект уже можно наблюдать.



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"Ориентировочно к 10-ти тысячам туристов, приехавших в страну через аэропорт, мы уже подошли. Но на фоне того, что в нашу страну ежегодно въезжает около 5 миллионов посетителей, из них около 4-х миллионов попадают железнодорожным и автомобильным транспортом, только процента 2-3 приходится на национальный аэропорт", — отметил Цехмейстер.

По словам эксперта, главное в том, что Беларусь сделала важный шаг и показала всему миру открытость своего туристического направления, что будет способствовать дальнейшему рекламному продвижению страны на мировом рынке.

В свою очередь, Филип Гулый рассказал о том, что белорусские туроператоры вместе со своими иностранными партнерами от Австралии до Германии уже планируют новые туристические продукты на 2018 год с учетом 5 дней без визы. Но есть ряд сложностей и нюансов, которые нужно вместе с профильным министерством медленно и методично убирать.

"В первую очередь, то, что за визу не надо платить — это уже хорошо. А по остальному пока посмотрим, как будет складываться ценообразование в нашей стране. То, что у нас чек достаточно высокий —это вторая проблема. Кроме того, наша инфраструктура не готова, это факт. Она естественным образом будет модернизироваться и развиваться с увеличением потока и запросов", — отметил Гулый.



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Кроме того, по словам эксперта, большому количеству иностранных туристов, которые желают посетить Беларусь, также интересна и Российская Федерация . Например, знаменитый маршрут "Москва — Петербург" вполне может быть дополнен и Минском. Но здесь возникают определенные сложности, поскольку это внутренний рейс, на котором не существует никаких паспортных контролей.

"Несмотря на то, что без визы, иностранец несколько нелегальным образом из Российской Федерации попадает к нам. Очень бы хотелось, чтобы наша система и аэропорта, и госкомитета погранвойск, принимая самолеты из России, организовала специальную стойку, чтобы оформить безвизовый въезд. В общем, сделать так, чтобы иностранец официально смог въехать на нашу территорию, не вдаваясь ни в какие сложные оформления, и не осложняя жизнь остальным пассажирам рейса", — сказал Гулый.

По словам эксперта, таких нюансов достаточно, но отрадно то, что в стране есть готовность их устранять. Конечно, хотелось бы быстрее, потому что туристический сезон уже начался, отметил Гулый.

Беседу с руководителем Республиканского союза туристических организаций Валентином Цехмейстером и председателем Республиканского союза туристической индустрии Филиппом Гулым слушайте на радио Sputnik Беларусь.