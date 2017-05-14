Toyota хочет построить летающий автомобиль к началу 2019 года

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Японский автоконцерн Toyota намеревается начать выпуск летающих автомобилей к началу 2019 года, об этом заявила телекомпания NHK .

Проектом занимаются как представители Toyota, так и других компаний. Сообщается, что автомобиль будет летать по типу дрона, его планируют оснастить роторными винтами.



© Sputnik / Виктор Толочко Расход топлива – как у машины: как получить лицензию пилота в Беларуси

Всего автоконцерн совместно с группой компаний инвестирует в проект около 375 миллионов долларов.

В планах инвесторов и разработчиков первый полет такой машины будет осуществлен в январе 2019 года, а в 2020 году на церемониях открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летающая Toyota зажжет олимпийский огонь.

Почти месяц назад словацкая компания Aeromobil показала концепт летающего автомобиля , оснащенного бензиновым двигателем. Для управления такой машиной необходимы не только водительские права, но и лицензия пилота. Серийное производство аэромобиля планируется наладить в будущем году.