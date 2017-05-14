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Toyota хочет построить летающий автомобиль к началу 2019 года

15.05.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Японский автоконцерн Toyota намеревается начать выпуск летающих автомобилей к началу 2019 года, об этом заявила телекомпания NHK.

Проектом занимаются как представители Toyota, так и других компаний. Сообщается, что автомобиль будет летать по типу дрона, его планируют оснастить роторными винтами.

Toyota хочет построить летающий автомобиль к началу 2019 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего автоконцерн совместно с группой компаний инвестирует в проект около 375 миллионов долларов.

В планах инвесторов и разработчиков первый полет такой машины будет осуществлен в январе 2019 года, а в 2020 году на церемониях открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летающая Toyota зажжет олимпийский огонь.

Почти месяц назад словацкая компания Aeromobil показала концепт летающего автомобиля, оснащенного бензиновым двигателем. Для управления такой машиной необходимы не только водительские права, но и лицензия пилота. Серийное производство аэромобиля планируется наладить в будущем году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Планируется, что первый полет летающей машины будет осуществлен в январе 2019 года, а затем аэромобили зажгут олимпийские огни на Играх-2020, которые пройдут в Токио.

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