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Toyota хочет построить летающий автомобиль к началу 2019 года
15.05.2017 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Японский автоконцерн Toyota намеревается начать выпуск летающих автомобилей к началу 2019 года, об этом заявила
Проектом занимаются как представители Toyota, так и других компаний. Сообщается, что автомобиль будет летать по типу дрона, его планируют оснастить роторными винтами.
© Sputnik / Виктор Толочко
Всего автоконцерн совместно с группой компаний инвестирует в проект около 375 миллионов долларов.
В планах инвесторов и разработчиков первый полет такой машины будет осуществлен в январе 2019 года, а в 2020 году на церемониях открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летающая Toyota зажжет олимпийский огонь.
Почти месяц назад словацкая компания Aeromobil показала
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Планируется, что первый полет летающей машины будет осуществлен в январе 2019 года, а затем аэромобили зажгут олимпийские огни на Играх-2020, которые пройдут в Токио.
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