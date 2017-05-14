Минск не стал симметрично РФ отвечать на режим погранконтроля

МИНСК, 15 мая — Sputnik. В аэропортах России с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью. Таким образов в РФ планируют обеспечить безопасность полетов после введения Минском пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран .



© Sputnik Андрей Александров Между Минском и Ростовом откроют прямые авиарейсы

Международные терминалы и посадочный талон

С 15 мая авиарейсы, прибывающие в российские аэропорты из Беларуси и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы. Пассажиры, в первую очередь иностранные граждане и лица без гражданства, должны учесть это при планировании своих поездок, в том числе и время, которое теперь необходимо затратить на прохождение пограничного контроля.

"Аэрофлот" сообщил, что переводит свои рейсы, выполняемые в Минск и из него, в международные секторы аэропорта Шереметьево. Рейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D аэропорта, а рейсы из Минска будут прибывать в терминал F аэропорта Шереметьево.

Нововведение для белорусских граждан, на которых требование обязательно пройти погранконтроль распространяться не будет, — не забывать посадочный талон — его необходимо предъявить вместе с паспортом для подтверждения прибытия или убытия указанным авиарейсом.

Российские рейсы — по-прежнему внутренние

Минск не стал в качестве симметричного ответа переводить российские рейсы в международные терминалы. А на внутренних авиарейсах пограничный контроль в Беларуси не осуществляется.

Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам.

Пассажирам, следующим в пункты Российской Федерации транзитом через национальный аэропорт Минск, необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционной карту, заполненную по прибытии в Беларусь.