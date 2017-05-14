Эксперты раскрыли прибыль создателей WannaCry от вируса-вымогателя

В результате глобальной кибератаки создатели вируса WannaCry получили 42 тысячи долларов от своих жертв. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные платежей.



Фото: Twitter

Создатели вируса, заразившего компьютеры в более чем ста странах мира, требовали от своих жертв выкупа в 300 долларов в биткоинах для разблокировки системы. Несмотря на то, что система переводов биткоинов не позволяет отследить данные плательщика, оценить сумму, находящуюся на счете злоумышленников, оказалось возможным.

По данным организации Elliptic, отслеживающей биткоин-платежи, злоумышленникам пока что было сделано лишь 110 переводов, в результате чего они получили около 42 тысячи долларов или 23,5 биткоина. При этом пока что злоумышленники не пытаются снять деньги, оказавшиеся в их распоряжении.

Ранее глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт сообщил, что от действий создателя вируса пострадали порядка 200 тысяч человек в 150 странах мира. При этом Уэйнрайт отметил, что выкуп хакерам заплатили лишь немногие.

В Национальном центре кибербезопасности (NCSC) Великобритании предупредили, что кибератаки с использованием вируса WannaCry могут продолжиться. По оценкам британской спецслужбы, для вируса по-прежнему остаются уязвимы около 1,3 млн компьютеров.

Вирус WannaCry заразил тысячи компьютеров по всему миру 12 марта. Кибератаке подверглись сервера ряда компаний и государственных учреждений. В России вирус угрожал электронным системам МВД, РЖД, Сбербанка и ряда телекоммуникационных компаний.