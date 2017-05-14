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Жителя Пружанского района убило током во время монтажа теплицы

15.05.2017 09:20 — Разное | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружанского района смертельно травмирован электротоком во время монтажа теплицы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел днем 14 мая в д. Малые Яковичи. Местный житель 1978 года рождения занимался монтажом теплицы во дворе своего дома. Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком.

По факту смерти сельчанина проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел днем 14 мая в д. Малые Яковичи. Местный житель 1978 года рождения занимался монтажом теплицы во дворе своего дома. Во время работы мужчина...

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