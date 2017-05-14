Украинский депутат задекларировал 586 квартир, похвалив себя за честность

Депутат городского совета города Ирпень в Киевской области Игорь Оверко перечислил в поданной им декларации о доходах за прошлый год 586 квартир. Причем, согласно документу, опубликованному на сайте украинского госреестра деклараций, 400 из них он уже продал. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на расследование, проведенное общественным движением « Честно ».





В собственности у депутата из партии «Новые лица» осталось 186 квартир. Доход же Оверко от продажи недвижимости составил более 50 млн гривен (около 1,9 млн долларов). Помимо квартир, депутат владеет также четырьмя жилыми домами и 18 земельными участками.

Как отмечают в «Честно», Оверко также является руководителем строительной фирмы «Синергия», которая, в частности, построила жилой комплекс в Ирпене в нескольких метрах от местной достопримечательности и памятника природы — 600-летнего дуба — «и использует его как рекламу для продажи собственных квартир».

Сам депутат, комментируя поданную декларацию, подчеркнул, что в ней нет нарушений закона: «Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства», — заявил он.

Таким образом, Игорь Оверко обошел руководителя партии «Новые лица» — Владимира Карплюка, который ранее задекларировал 67 квартир и считался до недавнего времени рекордсменом Украины по этому показателю, отмечают украинские издания.

Как сообщалось, в апреле были опубликованы декларации о доходах и других украинских чиновников, в том числе президента Петра Порошенко. Так, глава государства задекларировал 100 компаний и годовой доход в размере 12,3 млн гривен (454 тыс. долларов), большая часть которого была получена в виде процентов со вкладов в зарубежных банках. А экс-премьер Украины и глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк задекларировал банковские счета в размере более 1 млн долларов, два жилых дома и три квартиры в Киеве, отмечает РБК.

Добавим, что в России самым «оквартиренным» депутатом Госдумы считается представитель партии «Единая Россия» из Архангельской области Андрей Палкин, который, согласно декларации, владеет 59 квартирами. Кроме того, за ним числится 200 транспортных средств.