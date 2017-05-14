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Фестиваль фейерверков "Навальнiца" пройдет в "Логойске" в конце лета
Международный фестиваль фейерверков «
В рамках фестиваля «Навальнiца» пройдет развлекательная и музыкальная программа, которая начнется в 12.00 и продлится до 23.30.
В этот день в Логойске будут организованы детские игровые и спортивные площадки, мастер-классы, просторный фудкорт интернациональной кухни, пляжная зона, площадка для барбекю и другое.
Вечернюю часть мероприятия начнут группы Монтана и Нагуаль, а продолжит специальный гость, в сопровождении эксклюзивного пиротехнического шоу в стиле Rammstein. Имя специального гостя организаторы раскроют 23 июля — следите за новостями на AFISHA.TUT.BY.
Кульминацией фестиваля «Навальнiца» станут три музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии. Лучшую команду определят зрители по средствам смс голосования.
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Профессиональные команды пиротехников покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.
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