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Фестиваль фейерверков "Навальнiца" пройдет в "Логойске" в конце лета

15.05.2017 09:22 — Разное | Tut.by  
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Международный фестиваль фейерверков «Навальнiца» пройдет в горнолыжном комплексе «Логойск» 26 августа. Профессиональные команды пиротехников, призеры и победители международных фестивалей, покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.


В рамках фестиваля «Навальнiца» пройдет развлекательная и музыкальная программа, которая начнется в 12.00 и продлится до 23.30.

В этот день в Логойске будут организованы детские игровые и спортивные площадки, мастер-классы, просторный фудкорт интернациональной кухни, пляжная зона, площадка для барбекю и другое.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Вечернюю часть мероприятия начнут группы Монтана и Нагуаль, а продолжит специальный гость, в сопровождении эксклюзивного пиротехнического шоу в стиле Rammstein. Имя специального гостя организаторы раскроют 23 июля — следите за новостями на AFISHA.TUT.BY.

Кульминацией фестиваля «Навальнiца» станут три музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии. Лучшую команду определят зрители по средствам смс голосования.

Билеты:

первые 100 билетов — 20р.

до 23 июля — 25р.

семейный (2 взрослых + 3ребенка) — 40р.

групповой (5 человек) — 100р.

Детям до 12 лет в сопровождении взрослых — бесплатно

Инфолиния: +375 44 5−947−947

 
Теги: Новости
 
 
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Профессиональные команды пиротехников покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.

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