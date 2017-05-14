Международный фестиваль фейерверков « Навальнiца » пройдет в горнолыжном комплексе «Логойск» 26 августа. Профессиональные команды пиротехников, призеры и победители международных фестивалей, покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.





В рамках фестиваля «Навальнiца» пройдет развлекательная и музыкальная программа, которая начнется в 12.00 и продлится до 23.30.

В этот день в Логойске будут организованы детские игровые и спортивные площадки, мастер-классы, просторный фудкорт интернациональной кухни, пляжная зона, площадка для барбекю и другое.



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Вечернюю часть мероприятия начнут группы Монтана и Нагуаль, а продолжит специальный гость, в сопровождении эксклюзивного пиротехнического шоу в стиле Rammstein. Имя специального гостя организаторы раскроют 23 июля — следите за новостями на AFISHA.TUT.BY.

Кульминацией фестиваля «Навальнiца» станут три музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии. Лучшую команду определят зрители по средствам смс голосования.

Билеты: первые 100 билетов — 20р. до 23 июля — 25р. семейный (2 взрослых + 3ребенка) — 40р. групповой (5 человек) — 100р. Детям до 12 лет в сопровождении взрослых — бесплатно Инфолиния: +375 44 5−947−947