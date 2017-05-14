ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военно-исторический фестиваль "Битва четырех эпох" пройдет в Парке Истории Сула

15.05.2017 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Битва Четырех Эпох» пройдет 20−21 мая на территории Парка Истории Сула. Формат мероприятия — мульти-фестиваль, посвященный четырем значимым историческим эпохам Беларуси: Эпоха Викингов, Средневековье, Шляхта Великого Княжества Литовского и Эпоха Наполеона.


Во время фестиваля, каждая из этих четырех эпох будет представлена отдельной площадкой. Викинги-варяги расположатся рядом со стенами городища, средневековые рыцари станут походным лагерем у стен замка, шляхта оборудует свой походный лагерь на берегу озера, а рядом выстроятся ряды походных шатров и в лагере Великой Армии.

В каждом из лагерей на протяжении двух фестивальных дней будет проходить самостоятельная программа: показательные выступления, инсценировки, выступление музыкантов, танцоров и уличных театров, турнирные поединки и другое. Самые зрелищные мероприятия по каждой из эпох (батальные сцены, штурм замка, бугурты, «Круг Одина», турниры, массовые сражения) пройдут на главной площадке фестиваля.


Существование легендарного пути из «варяг в греки» внесло весомый вклад в развитие станы. Благодаря существованию Пути, шел обмен товарами, технологиями, оружием, воинскими и культурными традициями. Естественно не обходилось и без военных конфликтов…

Средние века. Временные рамки: XIII-XV В средневековье, соседи называли страну «Страной Замков». Земли часто становились ареной сражений и военных конфликтов, а благородное рыцарское сословие всегда было в почете.

Шляхта Великого Княжества Литовского. Временные рамки: XVI-XVIII Во времена Великого княжества Литовского шляхта составляла 10−15% населения Беларуси. Эта концентрация элиты, благородного сословия уникальна для всей Европы. С одной стороны шляхта представляла собой нерегулярное войско, вид ополчения, необходимого для защиты рубежей ВКЛ, а с другой — была организационной структурой общества, образованной элитой, умеющей руководить, вести за собой. Основным богатством шляхты были «гонар і годнасць» — честь и достоинство. Основными принципами шляхетской демократии были свобода и равенство.


Эпоха Наполеона. 1812. Еще одна легендарная, но трагическая эпоха в истории страны. Война Франции и России разделила наших предков на два лагеря. Царская армия забирала рекрутами всех, кто мог держать в руках оружие, а шляхта и те, кого не успели забрать в Российскую армию, еще помня о собственном государстве и искренне желая его воскрешения, становились под знамена Великой Армии Бонапарта.

Площадки фестиваля

Будет на фестивале возможность посетить и большой город мастеров-ремесленников, где помимо продажи сувениров и изделий средневековых мастеров, можно будет познакомиться с работой ремесленных мастерских во время различных мастер-классов: кузнечных, оружейных, гончарных, кожевенных, по обработке камня и другое.

На концертных площадках пройдут выступления музыкантов и танцоров четырех эпох, уличных театров и факиров. Можно посетить интерактивные зоны: лучные и арбалетные тиры, фехтовальный дворик, таверну, обучиться метанию копья, пройти полосу препятствий.

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 20−21 мая 2017 года.
Начало: в 12:00.
Где: Парк-музей Интерактивной Истории «Сула», Минская область, Литвенский с/с, д. Сула, 14.
Стоимость:
— 20 мая 2017 года — для взрослых — 10 руб, для школьников — 5 руб, для дошкольников — бесплатно;
— 21 мая 2017 года — по входным билетам на территорию комплекса.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва Четырех Эпох" пройдет 20−21 мая на территории Парка Истории Сула.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты раскрыли прибыль создателей WannaCry от вируса-вымогателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика