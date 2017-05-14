Фестиваль военно-исторической реконструкции « Битва Четырех Эпох » пройдет 20−21 мая на территории Парка Истории Сула. Формат мероприятия — мульти-фестиваль, посвященный четырем значимым историческим эпохам Беларуси: Эпоха Викингов, Средневековье, Шляхта Великого Княжества Литовского и Эпоха Наполеона.





Во время фестиваля, каждая из этих четырех эпох будет представлена отдельной площадкой. Викинги-варяги расположатся рядом со стенами городища, средневековые рыцари станут походным лагерем у стен замка, шляхта оборудует свой походный лагерь на берегу озера, а рядом выстроятся ряды походных шатров и в лагере Великой Армии.

В каждом из лагерей на протяжении двух фестивальных дней будет проходить самостоятельная программа: показательные выступления, инсценировки, выступление музыкантов, танцоров и уличных театров, турнирные поединки и другое. Самые зрелищные мероприятия по каждой из эпох (батальные сцены, штурм замка, бугурты, «Круг Одина», турниры, массовые сражения) пройдут на главной площадке фестиваля.





Существование легендарного пути из «варяг в греки» внесло весомый вклад в развитие станы. Благодаря существованию Пути, шел обмен товарами, технологиями, оружием, воинскими и культурными традициями. Естественно не обходилось и без военных конфликтов…

Средние века. Временные рамки: XIII-XV В средневековье, соседи называли страну «Страной Замков». Земли часто становились ареной сражений и военных конфликтов, а благородное рыцарское сословие всегда было в почете.

Шляхта Великого Княжества Литовского. Временные рамки: XVI-XVIII Во времена Великого княжества Литовского шляхта составляла 10−15% населения Беларуси. Эта концентрация элиты, благородного сословия уникальна для всей Европы. С одной стороны шляхта представляла собой нерегулярное войско, вид ополчения, необходимого для защиты рубежей ВКЛ, а с другой — была организационной структурой общества, образованной элитой, умеющей руководить, вести за собой. Основным богатством шляхты были «гонар і годнасць» — честь и достоинство. Основными принципами шляхетской демократии были свобода и равенство.





Эпоха Наполеона. 1812. Еще одна легендарная, но трагическая эпоха в истории страны. Война Франции и России разделила наших предков на два лагеря. Царская армия забирала рекрутами всех, кто мог держать в руках оружие, а шляхта и те, кого не успели забрать в Российскую армию, еще помня о собственном государстве и искренне желая его воскрешения, становились под знамена Великой Армии Бонапарта.

Площадки фестиваля

Будет на фестивале возможность посетить и большой город мастеров-ремесленников, где помимо продажи сувениров и изделий средневековых мастеров, можно будет познакомиться с работой ремесленных мастерских во время различных мастер-классов: кузнечных, оружейных, гончарных, кожевенных, по обработке камня и другое.

На концертных площадках пройдут выступления музыкантов и танцоров четырех эпох, уличных театров и факиров. Можно посетить интерактивные зоны: лучные и арбалетные тиры, фехтовальный дворик, таверну, обучиться метанию копья, пройти полосу препятствий.

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY .

Когда: 20−21 мая 2017 года.

Начало: в 12:00.

Где: Парк-музей Интерактивной Истории «Сула», Минская область, Литвенский с/с, д. Сула, 14.

Стоимость:

— 20 мая 2017 года — для взрослых — 10 руб, для школьников — 5 руб, для дошкольников — бесплатно;

— 21 мая 2017 года — по входным билетам на территорию комплекса.