Лукашенко 20 лет назад стал президентом Национального олимпийского комитета

Александр Лукашенко ровно 20 лет назад возглавил Национальный олимпийский комитет Беларуси. На эту должность он был избран 15 мая 1997 года.



Александр Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На посту главы НОК Александр Лукашенко сменил тогдашнего министра спорта и туризма Владимира Рыженкова, который руководил Национальным олимпийским комитетом с 1991 года. В декабре 1996 года Владимир Рыженков умер.

На олимпийском собрании 15 мая 1997 года, где проходили выборы, три человека не поддержали кандидатуру руководителя страны на пост главы НОКа. Гроссмейстер Виктор Купрейчик проголосовал против, полагая, что на столь высоком посту Александру Лукашенко будет невозможно детально вникать в спортивные дела и уделять им достаточно времени. Еще два члена НОКа при голосовании воздержались — олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева.

Выступая после избрания на олимпийском собрании, Лукашенко сказал:

— В мире нет аналогов, чтобы глава государства избирался руководителем Национального олимпийского комитета. Мною двигало желание сохранить все лучшее, что накоплено в спорте в республике за годы ее участия в международном олимпийском движении.

С тех пор Лукашенко еще трижды переизбирался президентом НОКа, и всякий раз — единогласно (в 2001-м, 2004-м и 2010-м годах).



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

В 2000 году Александр Лукашенко «за большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту президента НОК» был награжден специальным призом Международного олимпийского комитета «Врата Олимпа».

В 2006 году Александр Лукашенко решением Международного олимпийского комитета награжден еще одним специальным призом «Спорт и общество». МОК ежегодно вручает эту награду человеку или организации, внесшим значительный вклад в дело пропаганды спорта в своей стране и во всем мире.