К учениям «Запад-2017» привлекут Балтийский флот

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Корабли Балтийского флота будут задействованы в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017", запланированных на вторую половину сентября текущего года, сообщает Минобороны России.

"В этом году минно-тральные корабли флота примут участие в учениях "Запад-2017", - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), пишет Интерфакс-Запад.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил в конце марта, что совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.

По его словам, задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.

Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные силы Беларуси и Первая танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию республики для участия в манёврах. На территории Беларуси, сообщил он, в манёврах будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

В целом, отметил он "пространственный размах этого учения очень большой - от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью".

По информации министра, общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного состава.

"От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тыс. военнослужащих и около 280 единиц техники", - сообщил министр.

Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны. "Никакого ажиотажа нет. Все планово", - заверил Равков.

По его словам, со стороны зарубежных партнеров есть серьёзная заинтересованность в приезде и наблюдении за ходом учений. "Мы направим приглашения за 50 суток до начала учений. Те потребности, о которых заявляют западные партнеры, будут выполнены", - сказал министр.

"Направленность региональной группировки войск, подготовка и тренировка ее действий заключается именно в оборонительной составляющей. Для того чтобы представители НАТО, западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию", - рассказал Андрей Равков.

