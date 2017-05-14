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Перспективные площадки СЭЗ "Витебск" позволят привлечь не менее $30 млн инвестиций

15.05.2017 09:55 — Разное | БелТА  
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15 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реализация проектов на перспективных площадках СЭЗ "Витебск" в Полоцке и Новополоцке позволит привлечь не менее $30 млн прямых иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ Сергей Юркевич.

Завершается подготовка документа о создании новых секторов СЭЗ для повышения инвестиционной привлекательности Полоцкого региона и создания там в перспективе нефтехимического кластера. В Полоцке планируется включить в СЭЗ территории суммарной площадью 228 га, из которых четыре производственные площадки расположены непосредственно в районном центре, еще одна - в районе деревни Фариново под Полоцком. Сектор в Новополоцке площадью почти 90 га будет состоять из пяти участков, в том числе один находится в поселке Боровуха.

Параллельно с подготовкой документа о расширении СЭЗ проработаны вопросы привлечения инвесторов на перспективные площадки для создания новых производств. Уже сегодня потенциал новых территорий привлек интерес партнеров, готовых реализовать инвестиционно емкие проекты с объемом вложений до $5 млн.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию площадью свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют 37 предприятий с капиталом из 14 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и другие. Общая численность работающих составляет почти 10,8 тыс. человек.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Завершается подготовка документа о создании новых секторов СЭЗ для повышения инвестиционной привлекательности Полоцкого региона и создания там в перспективе...

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