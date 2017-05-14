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Житель Кобрина хранил в гараже более 100 таблеток с наркотическим веществом

15.05.2017 09:48 — Разное | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобрина хранил у себя в гараже более 100 таблеток, содержащих наркотические вещества, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома майор милиции Илья Помин.

Сотрудники правоохранительных органов 14 мая проводили обыск в гараже у неработающего местного жителя 1973 года рождения. Там были обнаружены и изъяты 108 таблеток, которые содержат в своем составе особо опасное вещество - псевдоэфедрин. Мужчина подозревается в хранении наркосодержащего препарата с целью сбыта.

Подозреваемый задержан. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов 14 мая проводили обыск в гараже у неработающего местного жителя 1973 года рождения. Там были обнаружены и изъяты 108 таблеток,...

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