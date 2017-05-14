Во время 9-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия", который завершился победой колумбийца Найро Кинтаны, случился массовый завал. За 14 с небольшим километров до финиша его спровоцировал мотоцикл сопровождения.





Пострадали несколько именитых гонщиков. Среди них оказался и белорус Василий Кириенко, выступающий за британскую команду "Скай" (номер 176).

Лучшим из белорусов на 9-м этапе стал Константин Сивцов ("Бахрейн Мерида"), финишировавший 55-м. Илья Кошевой ("Виллер Триестина") занял 108-е место, Бронислав Самойлов ("Спранди-Полковице") — 131-е, Василий Кириенко ("Скай") — 155-е.



Кинтана лидирует и в генеральной классификации, Сивцов занимает 33-е место (+16,58).



"Джиро д'Италия". 9-й этап. Монтенеро-ди-Бизачча — Блокхаус. 152 км



1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) — 3.44,52

2. Тибо Пино (Франция, FDJ) — 0,24

3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) — то же время

4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) — 0,41

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — 1,00

...55. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) — 14,32...