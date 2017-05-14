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Белорус Кириенко оказался в эпицентре массового завала на "Джиро д`Италия"
Во время 9-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия", который завершился победой колумбийца Найро Кинтаны, случился массовый завал. За 14 с небольшим километров до финиша его спровоцировал мотоцикл сопровождения.
Пострадали несколько именитых гонщиков. Среди них оказался и белорус Василий Кириенко, выступающий за британскую команду "Скай" (номер 176).
Лучшим из белорусов на 9-м этапе стал Константин Сивцов ("Бахрейн Мерида"), финишировавший 55-м. Илья Кошевой ("Виллер Триестина") занял 108-е место, Бронислав Самойлов ("Спранди-Полковице") — 131-е, Василий Кириенко ("Скай") — 155-е.
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Во время 9-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия", который завершился победой колумбийца Найро Кинтаны, случился массовый завал. За 14 с небольшим километров до...
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