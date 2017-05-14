15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе пять машин МЧС боролись с огнем за три дачных дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

"О пожаре в дачном доме вблизи деревни Березовка Столбцовского района 14 мая в 13.23 сообщила соседка. Прибывшие спасатели обнаружили, что обрушилась крыша, один дачный дом горел изнутри. Также открытым пламенем горел дом на расстоянии 1,5 м, загоралась крыша еще одного дома, расположенного в 7 м", - рассказала Анастасия Швайбович.

В тушении участвовало пять единиц техники. К моменту, когда пожар был локализован и ликвидирован, огонь уничтожил крышу, имущество, повредил стены кирпичного дачного дома. Пострадали и соседние здания: в одном доме сгорела крыша, повреждены стены. В другом - повреждены крыша и стена.

Пострадавших на пожаре нет. Рассматриваемая версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.-0-