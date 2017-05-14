Эксперт о вирусных атаках: сохраняйте дублирующие файлы

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Эксперты в области компьютерной безопасности советуют пользователям компьютеров в условиях вирусной атаки сохранять дублирующие файлы на дополнительных носителях.

Вспышка заражений компьютеров, на которых установлена операционная система Windows, ожидается 15 мая. Масштабная кибератака с помощью вируса WannaCry произошла в конце минувшей недели — от хакеров пострадали более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Больше всего пострадали пользователи из России, Украины и Тайваня.

"Пока компетентные органы не озвучивали информацию о том, пострадали ли от данной атаки пользователи ПК в Беларуси", — сообщил Sputnik в понедельник эксперт в области компьютерной безопасности.

В МВД агентству сообщили, что в органы внутренних дел заявлений от пострадавших от вирусной атаки не поступало. В Следственно комитете Беларуси также заявили, что в ведомство также не поступало заявлений в связи хакерской атакой.

По словам эксперта, похожие атаки, может, не такие масштабные, уже случались, и практика показала, что структуры, чьи информационные носители пострадали, стараются не афишировать эту информацию и редко обращаются в компетентные органы с заявлениями. "Боятся, что пострадает их деловая репутация", — сказал собеседник Sputnik.

Он также подчеркнул, что вирус, о котором идет речь, действует дистанционно, нужно, чтобы специалисты в области компьютерной безопасности, знать, как его разблокировать. "А это уже вопросы к таким структурам, которые предлагают антивирусное программное обеспечение", сказал эксперт.

В Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Sputnik также сообщили, что заявлений или обращений граждан, юридических лиц, которые пострадали от вируса-вымогателя, также не поступало.