ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт о вирусных атаках: сохраняйте дублирующие файлы

15.05.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Эксперты в области компьютерной безопасности советуют пользователям компьютеров в условиях вирусной атаки сохранять дублирующие файлы на дополнительных носителях.

Вспышка заражений компьютеров, на которых установлена операционная система Windows, ожидается 15 мая. Масштабная кибератака с помощью вируса WannaCry произошла в конце минувшей недели — от хакеров пострадали более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Больше всего пострадали пользователи из России, Украины и Тайваня.

"Пока компетентные органы не озвучивали информацию о том, пострадали ли от данной атаки пользователи ПК в Беларуси", — сообщил Sputnik в понедельник эксперт в области компьютерной безопасности.

В МВД агентству сообщили, что в органы внутренних дел заявлений от пострадавших от вирусной атаки не поступало. В Следственно комитете Беларуси также заявили, что в ведомство также не поступало заявлений в связи хакерской атакой.

По словам эксперта, похожие атаки, может, не такие масштабные, уже случались, и практика показала, что структуры, чьи информационные носители пострадали, стараются не афишировать эту информацию и редко обращаются в компетентные органы с заявлениями. "Боятся, что пострадает их деловая репутация", — сказал собеседник Sputnik.

Он также подчеркнул, что вирус, о котором идет речь, действует дистанционно, нужно, чтобы специалисты в области компьютерной безопасности, знать, как его разблокировать. "А это уже вопросы к таким структурам, которые предлагают антивирусное программное обеспечение", сказал эксперт.

В Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Sputnik также сообщили, что заявлений или обращений граждан, юридических лиц, которые пострадали от вируса-вымогателя, также не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительные органы Беларуси пока не поступало заявлений от госорганов, коммерческих структур и физических лиц об атаке вируса-вымогателя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Столбцовском районе пять машин МЧС боролись с огнем за три дачных дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика