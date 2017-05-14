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В Гродно "черные" сборщики металла украли ворота от гаража

15.05.2017 10:25 — Разное | БелТА  
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В Гродно "черные" сборщики металла украли ворота от гаража
УВД Гродненского облисполкома. Фото из архива

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно "черные" сборщики металла украли ворота от частного гаража. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Милиция устанавливает личности тех, кому могли понадобиться чугунные ворота от гаража. Жертвой не совсем типичного преступления стал пенсионер из Гродно. Придя к своему гаражу в районе Переселка, в котором, впрочем, не было ничего ценного, мужчина не обнаружил на нем ворот.

"По одной из версий, неустановленное лицо "позаимствовало" ворота для сдачи их в пункт приема металлолома. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", - отметили в пресс-службе УВД. Там подчеркнули, что это не первый случай кражи металла для сдачи его в утиль: недавно мужчина разобрал для этих целей часть железной дороги в Гродно.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция устанавливает личности тех, кому могли понадобиться чугунные ворота от гаража. Жертвой не совсем типичного преступления стал пенсионер из Гродно. Придя к...

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