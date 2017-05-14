ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп

15.05.2017 10:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Для инаугурации мужа Эммануэля Макрона его супруга Бриджит выбрала костюм Louis Vuitton голубого цвета, новый президент выглядел намного скромнее в костюме Jonas & Cie ценой 450 евро.

Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп
© REUTERS Philippe Wojazer/File Photo
Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье

Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая, инаугурация избранного во втором туре выборов президента Франции прошла в Елисейском дворце.

Его супруга Бриджит Макрон появилась на красной инаугурационной дорожке в костюме небесно-голубого оттенка — такого же, в каком была на инаугурации мужа супруга американского президента Меланья Трамп.

Костюм Louis Vuitton, который выбрала Бриджит, включает жакет с милитари-элементами и платье-футляр. К костюму она подобрала нюдовые туфли и сумку — цвета пудры.

Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп
© AFP/ Patrick KOVARIK
Бриджит Макрон (Тронье) на инаугурации президента Франции

Бриджит Макрон (Тронье) познакомилась с будущим супругом в 1993 году: она преподавала в школе, а 15-летний Эммануэль был среди ее учеников. Макрон еще до выборов объявил, что Бриджит, а она старше своего супруга на 24 года, должна будет играть "общественную роль", которую еще "предстоит обозначить".

Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп
© REUTERS Philippe Wojazer
Бриджит Тронье Эммануэль Макрон - поцелуй перед инаугарацией

Опыт предыдущих президентов показал, насколько непросто дается во Франции желание придать публичности свою семейную жизнь. Так, Николя Саркози подвергался критике политиков и журналистов за то, что заставлял слишком много говорить о своей семье. А Франсуа Олланд расстался со своей гражданской женой Валери Триевейлер и решил не предавать публичности отношения с новой избранницей.

Французские СМИ высказывают мнение, что Бриджит не будет избегать публичности, однако ей в любом случае будут вменять в вину то, что вменяли в вину всем первым леди: ее будут винить в том, что все назначения инспирированы ею, что она делает слишком много или недостаточно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разница в возрасте между новым президентом Франции и его супругой стала одной из самых обсуждаемых тем в последнее время.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно "черные" сборщики металла украли ворота от гаража
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика