Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Для инаугурации мужа Эммануэля Макрона его супруга Бриджит выбрала костюм Louis Vuitton голубого цвета, новый президент выглядел намного скромнее в костюме Jonas & Cie ценой 450 евро.



© REUTERS Philippe Wojazer/File Photo Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье

Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая, инаугурация избранного во втором туре выборов президента Франции прошла в Елисейском дворце.

Его супруга Бриджит Макрон появилась на красной инаугурационной дорожке в костюме небесно-голубого оттенка — такого же, в каком была на инаугурации мужа супруга американского президента Меланья Трамп .

Костюм Louis Vuitton, который выбрала Бриджит, включает жакет с милитари-элементами и платье-футляр. К костюму она подобрала нюдовые туфли и сумку — цвета пудры.



© AFP/ Patrick KOVARIK Бриджит Макрон (Тронье) на инаугурации президента Франции

Бриджит Макрон (Тронье) познакомилась с будущим супругом в 1993 году: она преподавала в школе, а 15-летний Эммануэль был среди ее учеников. Макрон еще до выборов объявил, что Бриджит, а она старше своего супруга на 24 года, должна будет играть "общественную роль", которую еще "предстоит обозначить".



© REUTERS Philippe Wojazer Бриджит Тронье Эммануэль Макрон - поцелуй перед инаугарацией

Опыт предыдущих президентов показал, насколько непросто дается во Франции желание придать публичности свою семейную жизнь. Так, Николя Саркози подвергался критике политиков и журналистов за то, что заставлял слишком много говорить о своей семье. А Франсуа Олланд расстался со своей гражданской женой Валери Триевейлер и решил не предавать публичности отношения с новой избранницей.

Французские СМИ высказывают мнение, что Бриджит не будет избегать публичности, однако ей в любом случае будут вменять в вину то, что вменяли в вину всем первым леди: ее будут винить в том, что все назначения инспирированы ею, что она делает слишком много или недостаточно.