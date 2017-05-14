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Под Логойском Opel не пропустил мотоцикл Suzuki: байкер погиб
Смертельная авария произошла 14 мая, в 21.00, на 28-м километре трассы Калачи — Логойск. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
По предварительной информации, 24-летний водитель Opel Vectra, житель Логойска, выезжая со стоянки, не уступил дорогу мотоциклу Suzuki GSX R1000 и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП 28-летний мотоциклист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 22.35 умер.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.
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Авария произошла 14 мая, в 21.00, на трассе Калачи - Логойск.
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