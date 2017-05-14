В Пекине Лукашенко расхваливал Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 мая выступил на заседании круглого стола глав государств - участников форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь".

Он заявил, что глобальные инициативы "Один пояс и один путь" и "Сообщество единой судьбы", выдвинутые китайским лидером Си Цзиньпином, являются глубокой объединительной философией международного сотрудничества, сообщили в Администрации президента .

"При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства. Китай приходит - и в этом уникальная особенность - как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития", - сказал он.

По его словам, проект "Один пояс и один путь" не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа - интеграцию поверх блоков, призванную гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений. В частности, Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". При этом президент особо отметил, что Беларусь является надежным, ответственным партнером Китая.

"Мы всецело поддерживаем мысль, высказанную уважаемым председателем Си Цзиньпином, о необходимости создания собственных технологий на основе национальных разработок и руководствуемся заявленным им принципом - "Нельзя строить свое будущее на основе прошлых чужих достижений", - обратил внимание он.

На полях форума Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей и перспективы развития сотрудничества между странами в различных сферах.

14 мая он провел переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Стороны обменялись мнениями о состоянии белорусско-пакистанского сотрудничества, а также перспективах его развития. Белорусский президент пригласил собеседника в начале августа посетить Беларусь.

Стороны сошлись во мнении, что регулярный обмен визитами на высшем уровне позволил им совершить прорыв в двусторонних отношениях. На встрече обсуждалось развитие промышленной кооперации, существующие проекты и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане, поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок.

Стороны также констатировали углубление парламентского взаимодействия и договорились развивать его еще более эффективно.