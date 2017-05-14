ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краш-тест ANCAP: старую Toyota Corolla лоб в лоб столкнули с новой

15.05.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Австралийская организация ANCAP опубликовала видеоролик, в котором проводится краш-тест сразу двух Toyota Corolla — новой и старой, выпущенной в 1998 году. Это испытание должно было показать, насколько увеличилась безопасность пассажиров при столкновении по прошествии 19 лет, пишет motor.ru.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Краш-тест был проведен на скорости 64 километра в час. В ANCAP отметили, что старая «Королла» получила по итогам испытания ноль звезд из пяти, заработав 0,4 балла из 16 возможных. Датчики на манекенах зарегистрировали серьезный риск травм головы, груди и ног водителя.

Современная «Королла» получила пять звезд и 12,93 балла из 16 возможных.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В ANCAP также добавили, что автомобили, выпущенные до 2000 года, попадают в каждое третье (33 процента) смертельное ДТП в Австралии. Машины, собранные с 2011 по 2016 год, попадают в 13 процентов таких аварий.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это испытание должно было показать, насколько увеличилась безопасность пассажиров при столкновении по прошествии 19 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика