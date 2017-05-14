Краш-тест ANCAP: старую Toyota Corolla лоб в лоб столкнули с новой

Австралийская организация ANCAP опубликовала видеоролик, в котором проводится краш-тест сразу двух Toyota Corolla — новой и старой, выпущенной в 1998 году. Это испытание должно было показать, насколько увеличилась безопасность пассажиров при столкновении по прошествии 19 лет, пишет motor.ru .

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Краш-тест был проведен на скорости 64 километра в час. В ANCAP отметили, что старая «Королла» получила по итогам испытания ноль звезд из пяти, заработав 0,4 балла из 16 возможных. Датчики на манекенах зарегистрировали серьезный риск травм головы, груди и ног водителя.

Современная «Королла» получила пять звезд и 12,93 балла из 16 возможных.

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В ANCAP также добавили, что автомобили, выпущенные до 2000 года, попадают в каждое третье (33 процента) смертельное ДТП в Австралии. Машины, собранные с 2011 по 2016 год, попадают в 13 процентов таких аварий.

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