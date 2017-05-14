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Таможенники изъяли около 33 тыс. автозапчастей на сумму Br890 тыс.

15.05.2017 10:46 — Разное | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни изъяли около 33 тыс. автозапчастей европейских производителей на сумму Br890 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Во время проведения специального мероприятия сотрудниками Оперативной таможни пресечен незаконный ввоз из Польши на территорию ЕАЭС около 33 тыс. автозапчастей известных европейских производителей. Их стоимость по предварительной оценке составила около Br890 тыс.

Субъект хозяйствования представил таможенному органу транспортные и коммерческие документы с недостоверными сведениями о товарах. Стоимость автозапчастей в документах была умышленно занижена с целью значительно уменьшить сумму подлежащих к уплате таможенных платежей.

В связи с выявлением признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.14.5 КоАП, сотрудниками таможни начат административный процесс. Незаконно перемещаемые автозапчасти, предназначенные для последующего вовлечения в коммерческий оборот, изъяты до решения суда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Во время проведения специального мероприятия сотрудниками Оперативной таможни пресечен незаконный ввоз из Польши на территорию ЕАЭС около 33 тыс. автозапчастей...

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