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Беларусь и Сербия развивают отношения в правоохранительной сфере

15.05.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в правоохранительной сфере были обсуждены во время визита в Сербию главы МВД Беларуси Игоря Шуневича.

Беларусь и Сербия развивают отношения в правоохранительной сфере
© Sputnik / Виктор Толочко
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С 11 по 13 мая 2017 года при поддержке посольства Беларуси состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Сербию министра внутренних дел. В рамках визита состоялись переговоры Шуневича и зампреда правительства Сербии — министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича.

"Стороны обсудили состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МВД.

Также были обсуждены вопросы взаимных визитов и укрепления контактов, сказали в министерстве.

Шуневич в сербской столице посетил ряд подразделений и учреждений образования системы МВД, ознакомился с особенностями организации оперативно-служебной деятельности полицейского ведомства Сербии, отметили в собеседники Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел Беларуси Шуневич совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Сербию.

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