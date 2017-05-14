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Беларусь и Сербия развивают отношения в правоохранительной сфере
15.05.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в правоохранительной сфере были обсуждены во время визита в Сербию главы МВД Беларуси Игоря Шуневича.
© Sputnik / Виктор Толочко
С 11 по 13 мая 2017 года при поддержке посольства Беларуси состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Сербию министра внутренних дел. В рамках визита состоялись переговоры Шуневича и зампреда правительства Сербии — министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича.
"Стороны обсудили состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МВД.
Также были обсуждены вопросы взаимных визитов и укрепления контактов, сказали в министерстве.
Шуневич в сербской столице посетил ряд подразделений и учреждений образования системы МВД, ознакомился с особенностями организации оперативно-служебной деятельности полицейского ведомства Сербии, отметили в собеседники Sputnik.
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Министр внутренних дел Беларуси Шуневич совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Сербию.
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