|
Россия ввела погранконтроль авиарейсов из Беларуси
15.05.2017 10:34 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
С 00 часов 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию.
«Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно», — напоминает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».
Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет из Беларуси или вылет в Беларусь соответствующим авиарейсом. Граждане Союзного государства проходят контроль по специально выделенным коридорам.
Пассажирам, следующим в Россию транзитом через Национальный аэропорт «Минск», необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционную карту, заполненную по прибытии в Беларусь.
При этом отмечается, что в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из России, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 00 часов 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию.
|
Архив (Разное)
Комментарии