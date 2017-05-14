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В Витебске беременная косуля попала "в ловушку" возле роддома

15.05.2017 11:08 — Разное | БелТА  
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15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске беременная косуля попала "в ловушку" возле роддома, вызволять животное пришлось спасателям, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Случай произошел вблизи Витебского городского клинического роддома №2. О проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения сообщил житель областного центра, который пришел проведать жену. Животное застряло между двумя заборами и не могло самостоятельно освободиться, к тому же поранилось о металлические прутья.

Спасатели прибыли на место и вызволили косулю, однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботятся о его здоровье. Примечателен тот факт, что через некоторое время после спасения выяснилось: на территорию роддома пришла беременная косуля.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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