15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске беременная косуля попала "в ловушку" возле роддома, вызволять животное пришлось спасателям, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Случай произошел вблизи Витебского городского клинического роддома №2. О проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения сообщил житель областного центра, который пришел проведать жену. Животное застряло между двумя заборами и не могло самостоятельно освободиться, к тому же поранилось о металлические прутья.

Спасатели прибыли на место и вызволили косулю, однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботятся о его здоровье. Примечателен тот факт, что через некоторое время после спасения выяснилось: на территорию роддома пришла беременная косуля.-0-