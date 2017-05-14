Новые правила: куда и откуда будут летать белорусы в России?

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Все авиарейсы между Беларусью и Россией переведены в российских аэропортах в международные терминалы, убедился Sputnik после изучения изменений в работе воздушных гаваней.



© Sputnik/ Виктор Толочко Минск не стал симметрично РФ отвечать на режим погранконтроля

В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью. Предполагается, что так удастся обеспечить в России безопасность полетов после введения Минском пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

"У нас уже с 14-го числа рейсы между Беларусью и Россией отправляются как международные. У нас один терминал, а все международные рейсы улетают и прилетают через левое крыло аэропорта", — рассказали Sputnik в справочной службе аэропорта "Домодедово".

Как сообщили в аэропорту "Шереметьево", авиарейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D. Авиарейсы из Минска будут прибывать в терминал F. Также в "Шереметьево" сделали отдельные кабины пограничного контроля — для граждан Союзного государства.

Аналогично обстоят дела и в петербургском аэропорте "Пулково" — там вылеты и прилеты уже осуществляются через соответствующий международный сектор.

Рейсы в более далекие города России в основном осуществляются с пересадкой в Москве или Петербурге — прибывшие в РФ белорусы смогут пользоваться внутренними рейсами без затруднений.

Пограничный контроль выполняться не будет на всех авиарейсах в российских аэропортах между РБ и РФ - при условии наличия удостоверения личности и посадочного талона на рейса в/из Минска.

Несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя, как и при перелете между иными странами ЕАЭС.

На работе же минского аэропорта нововведение российской стороны никак не отразится.