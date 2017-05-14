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Новые правила: куда и откуда будут летать белорусы в России?
15.05.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Все авиарейсы между Беларусью и Россией переведены в российских аэропортах в международные терминалы, убедился Sputnik после изучения изменений в работе воздушных гаваней.
© Sputnik/ Виктор Толочко
В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью. Предполагается, что так удастся обеспечить в России безопасность полетов после введения Минском пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.
"У нас уже с 14-го числа рейсы между Беларусью и Россией отправляются как международные. У нас один терминал, а все международные рейсы улетают и прилетают через левое крыло аэропорта", — рассказали Sputnik в справочной службе аэропорта "Домодедово".
Как сообщили в аэропорту "Шереметьево", авиарейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D. Авиарейсы из Минска будут прибывать в терминал F. Также в "Шереметьево" сделали отдельные кабины пограничного контроля — для граждан Союзного государства.
Аналогично обстоят дела и в петербургском аэропорте "Пулково" — там вылеты и прилеты уже осуществляются через соответствующий международный сектор.
Рейсы в более далекие города России в основном осуществляются с пересадкой в Москве или Петербурге — прибывшие в РФ белорусы смогут пользоваться внутренними рейсами без затруднений.
Пограничный контроль выполняться не будет на всех авиарейсах в российских аэропортах между РБ и РФ - при условии наличия удостоверения личности и посадочного талона на рейса в/из Минска.
Несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя, как и при перелете между иными странами ЕАЭС.
На работе же минского аэропорта нововведение российской стороны никак не отразится.
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Пограничный контроль пассажиры рейсов из Беларуси в Россию будут проходить только в российских аэропортах, а прилеты и вылеты уже переведены в международные...
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