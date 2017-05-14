ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые правила: куда и откуда будут летать белорусы в России?

15.05.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Все авиарейсы между Беларусью и Россией переведены в российских аэропортах в международные терминалы, убедился Sputnik после изучения изменений в работе воздушных гаваней.

Новые правила: куда и откуда будут летать белорусы в России?
© Sputnik/ Виктор Толочко
Минск не стал симметрично РФ отвечать на режим погранконтроля

В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью. Предполагается, что так удастся обеспечить в России безопасность полетов после введения Минском пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран.

"У нас уже с 14-го числа рейсы между Беларусью и Россией отправляются как международные. У нас один терминал, а все международные рейсы улетают и прилетают через левое крыло аэропорта", — рассказали Sputnik в справочной службе аэропорта "Домодедово".

Как сообщили в аэропорту "Шереметьево", авиарейсы в Минск будут выполняться из международного сектора терминала D. Авиарейсы из Минска будут прибывать в терминал F. Также в "Шереметьево" сделали отдельные кабины пограничного контроля — для граждан Союзного государства.

Аналогично обстоят дела и в петербургском аэропорте "Пулково" — там вылеты и прилеты уже осуществляются через соответствующий международный сектор. 

Рейсы в более далекие города России в основном осуществляются с пересадкой в Москве или Петербурге — прибывшие в РФ белорусы смогут пользоваться внутренними рейсами без затруднений.

Пограничный контроль выполняться не будет на всех авиарейсах в российских аэропортах между РБ и РФ  - при условии наличия удостоверения личности и посадочного талона на рейса в/из Минска.

Несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя, как и при перелете между иными странами ЕАЭС.

На работе же минского аэропорта нововведение российской стороны никак не отразится.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничный контроль пассажиры рейсов из Беларуси в Россию будут проходить только в российских аэропортах, а прилеты и вылеты уже переведены в международные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов о летней погоде: в некоторых районах Беларуси будет до плюс 28
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика