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Рябов о летней погоде: в некоторых районах Беларуси будет до плюс 28

15.05.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Теплый антициклон принесет в Беларусь летнюю погоду, в конце недели воздух в некоторых районах прогреется до 25 — 28 градусов тепла, сообщили в Гидромете.

Во вторник в Беларуси будет свежо, в некоторых районах ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха — ночью от 2 до12 в зависимости от региона, в дневные часы 11-17 градусов тепла, на юго-западе — 18-21.

Рябов о летней погоде: в некоторых районах Беларуси будет до плюс 28
© Sputnik / Сергей Лескеть
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"Со среды до воскресенья погоду в Беларуси будут определять антициклон — жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, 17 мая ночью будет 1-5 тепла, в отдельных районах по северу заморозки до 0 до минус 2, днем 13-19, по западу до 21 градуса тепла, в четверг на несколько градусов теплее.

К концу недели еще больше потеплеет, в пятницу ночью будет 4-11, днем 18-25 тепла, в субботу ночью прогнозируется 6-13, днем 20-27 градусов тепла, сообщил синоптик.

Он также отметил, что 21 мая, в воскресенье на фоне высокого атмосферного давления, будет проходить атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы республики кратковременные дожди и грозы.

"Температура воздуха ночью будет 7-14, днем 18-25, в западных районах до 28", — сообщил Рябов.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, на неделе жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном.

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