15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медработник из Минской области обвиняется в педофилии. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, на работе в одном из учреждений здравоохранения Минской области мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности.

УСК по Минской области возбуило уголовное дело. Основанием послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УВД Миноблисполкома.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2,3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних и малолетних) УК. Ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Детям, признанным потерпевшими по уголовному делу, оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов.-0-