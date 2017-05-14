ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медработник из Минской области обвиняется в педофилии

15.05.2017 11:14 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медработник из Минской области обвиняется в педофилии. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, на работе в одном из учреждений здравоохранения Минской области мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности.

УСК по Минской области возбуило уголовное дело. Основанием послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УВД Миноблисполкома.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2,3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних и малолетних) УК. Ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Детям, признанным потерпевшими по уголовному делу, оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, на работе в одном из учреждений здравоохранения Минской области мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Двое жителей Брестской области заработали на инсценированных ДТП почти Br50 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика