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Двое жителей Брестской области заработали на инсценированных ДТП почти Br50 тыс.

15.05.2017 11:14 — Разное | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Брестской области заработали на инсценированных ДТП почти Br50 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Неработающий житель Барановичей и его знакомый, индивидуальный предприниматель из Ивацевичей, подозреваются в инсценировке двух ДТП. Первая "авария" с участием автомобилей "Мазда-СХ7" и "Мазда-5" произошла 27 ноября 2015 года на автодороге вблизи д. Соколово Березовского района. Тогда ЗАСО "Промтрансинвест" выплатило двум "пострадавшим" водителям в общей сложности свыше Br19 тыс. Спустя полгода, 6 августа 2016-го, приятели снова якобы попали в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз авария была подстроена в Барановичах с участием все той же "Мазда-СХ7" и "БМВ-530". В результате страховых выплат друзья завладели денежными средствами страховой компании на общую сумму Br29,7 тыс.

Неудачливыми водителями заинтересовались сотрудники ОБЭП, по материалам проверки которых Ивацевичский РОСК 12 мая возбудил в отношении мужчин уголовные дела по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Неработающий житель Барановичей и его знакомый, индивидуальный предприниматель из Ивацевичей, подозреваются в инсценировке двух ДТП. Первая "авария" с участием...

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