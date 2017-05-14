В 2018 году появятся смартфоны, заряжающиеся за пять минут

Израильские специалисты планируют уже в следующем году выпустить мощные аккумуляторы, которые будут заряжаться на 100% за пять минут. Конечно же, это в первую очередь повлияет на рынок гаджетов, включая смартфоны.

Новой разработкой занимается компания StoreDot, именно ее разработчики трудятся над современными батареями для устройств. На данный момент аккумуляторы находятся в стадии тестирования, проходят необходимые испытания, по итогу которых будут вноситься какие-либо изменения. К потребителю мощные батареи, возможно, попадут уже в 2018 году.

Как же специалистам удалось сделать это чудо техники? Все дело в материалах с особой проводимостью, именно с этим связана высокая скорость заряда.