ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначены представители власти в органах управления крупных промпредприятий

15.05.2017 11:08 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Совет Министров Беларуси постановлением от 10 мая №339, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, назначил представителей государства в органах управления крупных промышленных предприятий.

Так, первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский будет представлять государство в органах управления "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".

В органах управления ЗАО "Атлант", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "Беллис", "Планар" и "Управляющая компания холдинга "Горизонт" представителем будет замминистра Сергей Гунько.

В ОАО "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод", "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" эту роль будет выполнять замминистра Александр Огородников.

Замминистра Дмитрий Корчик назначен представителем государства в органах управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова" и "Могилевский завод лифтового машиностроения".

Напомним, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне. Также, судя по всему, приватизация обсуждалась во время переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Министров Беларуси постановлением от 10 мая №339, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, назначил представителей государства в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске беременная косуля попала "в ловушку" возле роддома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика