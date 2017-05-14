Назначены представители власти в органах управления крупных промпредприятий

Совет Министров Беларуси постановлением от 10 мая №339, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, назначил представителей государства в органах управления крупных промышленных предприятий.

Так, первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский будет представлять государство в органах управления "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" и "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".

В органах управления ЗАО "Атлант", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "Беллис", "Планар" и "Управляющая компания холдинга "Горизонт" представителем будет замминистра Сергей Гунько.

В ОАО "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод", "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" эту роль будет выполнять замминистра Александр Огородников.

Замминистра Дмитрий Корчик назначен представителем государства в органах управления ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова" и "Могилевский завод лифтового машиностроения".