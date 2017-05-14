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МЧС о ЧП в Логойске: без холодной воды остаются 48 многоэтажек
15.05.2017 11:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Подробности инцидента с порывом трубопровода в Логойске на улице Гайненской на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.
Вечером 14 мая в 18.50 на центр оперативного управления Логойского районного управления МЧС поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения в Логойске, уточнила Швайбович.
"В дома был организован подвоз воды. Ремонтно-восстановительные работы проводятся двумя аварийными бригадами, также задействованы 3 единицы техники и 8 человек", — рассказала представитель МЧС.
На данный момент задействованы 2 автоцистерны районного отдела по чрезвычайным ситуациям, они оказывают помощь в подвозе воды, отметила Швайбович.
По информации представителя МЧС, по состоянию на 9.15 утра 15 мая без холодного водоснабжения остаются 48 многоквартирных жилых домов и 658 частных домов Логойска.
На данный момент проводятся восстановительные работы, в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено. Причина порыва — естественный износ трубопровода, подчеркнула Швайбович.
Как ранее сообщал Sputnik, планируется, что ремонтные работы закончатся в понедельник в 15:00, и холодная вода снова поступит в жилые дома.
Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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По данным на утро понедельника, 15 мая, после порыва трубопровода без холодного водоснабжения все еще остаются 48 многоквартирных жилых домов и 658 частных домов...
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