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В Минске на этой неделе проведут 5 мини-ярмарок вакансий

15.05.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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В Минске на этой неделе городские службы занятости проведут 5 мини-ярмарок вакансий, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня ярмарка вакансий проходит в отделе трудоустройства «Заводской» (ул. Алтайская, 64/1).

— 16 мая аналогичное мероприятие состоится в межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский» (пр. Любимова), 17 мая — в межрайонном отделе трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный» (ул. Я. Коласа, 69), 18 мая — в межрайонном отделе трудоустройства «Ленинский, Партизанский» (ул. Щербакова, 32). А 19 мая ярмарка вакансий пройдет в отделе трудоустройства «Фрунзенский» (ул. Пономаренко, 32). Все ярмарки состоятся с 10.00 до 12.00, — уточнила заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

По словам Татьяны Кудевич, центры предлагают временное трудоустройство (полевод, уборщик территорий, рабочий зеленого строительства), а также участие в оплачиваемых общественных работах (уборщик территорий, санитар, подсобный рабочий).

Узнать подробности по трудоустройству на временные и оплачиваемые общественные работы можно в консультационных пунктах в территориальных центрах социального обслуживания населения районов Минска, а также по телефону горячей линии 369−88−29 с 9.00 до 15.00.

Напомним, на начало апреля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,5% от экономически активного населения. В численном выражении нетрудоустроенными были 5769 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Службы занятости также предлагают временное трудоустройство и оплачиваемые общественные работы.

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