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Цены на нефть растут в понедельник утром, после того как Россия и Саудовская Аравия сообщили об общей позиции о необходимости продления заморозки добычи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть подорожала на фоне заявлений о возможном продлении на добычу Цены на нефть растут в понедельник утром, после того как Россия и Саудовская Аравия сообщили об общей позиции о необходимости продления заморозки добычи. Об этом...

По состоянию на 08:04 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,8%, до 51,69 долларов за барр. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,86%, до 48,69 долларов за барр., пишетРанее стало известно, что глава Минэнерго России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех по итогам переговоров в Пекине договорились выступить с предложением о продлении венского соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.До этого о готовности продлить режим заморозки уровня добычи заявили министры нефти Ирака ​и Алжира. Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая.