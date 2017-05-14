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Нефть подорожала на фоне заявлений о возможном продлении на добычу

15.05.2017 11:04 — Разное | Ежедневник  
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Нефть подорожала на фоне заявлений о возможном продлении на добычу

фото: podrobnosti.ua

Цены на нефть растут в понедельник утром, после того как Россия и Саудовская Аравия сообщили об общей позиции о необходимости продления заморозки добычи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:04 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,8%, до 51,69 долларов за барр. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,86%, до 48,69 долларов за барр., пишет РБК.

Ранее стало известно, что глава Минэнерго России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех по итогам переговоров в Пекине договорились выступить с предложением о продлении венского соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.

До этого о готовности продлить режим заморозки уровня добычи заявили министры нефти Ирака ​и Алжира. Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая. 
 
 
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Цены на нефть растут в понедельник утром, после того как Россия и Саудовская Аравия сообщили об общей позиции о необходимости продления заморозки добычи. Об этом...

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