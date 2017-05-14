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Соперник Tesla Model 3 от Audi будет стоить меньше 50 тысяч долларов

15.05.2017 11:30 — Разное | Tut.by  
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В 2018 году Audi выпустит свой первый электромобиль в премиум-сегменте — кроссовер e-tron Quattro, за которым в 2019 году последует купейный SUV e-tron Sportback, прообраз которого немцы показывали на автосалоне в Шанхае.


Фото: Audi

Вскоре после этого на свет появится и третий электрокар «новой волны» от Audi, который прочат в соперники Tesla Model 3. Об этом сообщает Car and Driver. В ряду Audi будущий хэтчбек станет самой доступной моделью — по габаритам он будет чуть крупнее седана A3, а за основу будет взята модульная электрическая платформа MEB. К слову, это будет первая модель Audi, созданная на этой архитектуре.

По предварительным данным, за движение соперника Model 3 от Audi будет отвечать два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью около 300 «лошадей» у топ-версии. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке — 482 км.

Дебют нового электрокара Audi ожидается в конце 2019 — начале 2020 года, его ориентировочная стоимость составит менее 50 тысяч долларов.

 
 
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К 2019-2020 году Audi запустит в серию электрокар, который станет конкурентом Tesla Model 3.

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