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Соперник Tesla Model 3 от Audi будет стоить меньше 50 тысяч долларов
В 2018 году Audi выпустит свой первый электромобиль в премиум-сегменте — кроссовер e-tron Quattro, за которым в 2019 году последует купейный SUV e-tron Sportback, прообраз которого немцы показывали на автосалоне в Шанхае.
Вскоре после этого на свет появится и третий электрокар «новой волны» от Audi, который прочат в соперники Tesla Model 3. Об этом сообщает
По предварительным данным, за движение соперника Model 3 от Audi будет отвечать два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью около 300 «лошадей» у топ-версии. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке — 482 км.
Дебют нового электрокара Audi ожидается в конце 2019 — начале 2020 года, его ориентировочная стоимость составит менее 50 тысяч долларов.
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К 2019-2020 году Audi запустит в серию электрокар, который станет конкурентом Tesla Model 3.
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