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МВД Беларуси: заявлений по поводу кибератак не поступало
Белорусы пока не жаловались на заражения вирусом-вымогателем WannaCry, который распространился в эти выходные в 150 странах мира.
В Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты не зафиксировали обращений по поводу вируса, сообщили 42.TUT.BY. Также никто пока не обратился в Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси.
Как сообщалось, тысячи компьютеров по всему миру
Известно, что действие вируса уже частично приостановлено. Молодой человек, специалист по компьютерной безопасности и автор блога MalwareTechBlog Дэриен Хасс,
Неизвестные пытались взломать выкупленный им домен, на который ссылалась вредоносная программа. По словам специалистов антивирусных лабораторий, злоумышленники либо пытались таким образом узнать точное количество пораженных систем, либо хотели разблокировать доступ к сайту и продолжить атаку.
Пока не известно, как точно вирус проникает в компьютер, но известно, что он поражает только машины, работающие под управлением ОС Windows. В ближайшие дни в зоне поражения может оказаться до 1 млн «персоналок». Если все пользователи уплатят выкуп хакерам, их прибыль достигнет нескольких миллиардов долларов. Сообщается, что над поисками решения проблемы работают одновременно в антивирусных лабораториях, спецслужбах, Microsoft и в среде энтузиастов. Все они настоятельно призывают не переходить по сомнительным ссылкам, особенно пользователям с устаревшими версиями Windows и необновленными версиями антивируса, а также сохранять самые важные данные на флешки или внешние жесткие диски.
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"На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались", -...
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