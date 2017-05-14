Как отметить день семей: фильмы, спектакли или вечер дома

В обзоре Sputnik — несколько способов превратить понедельник в душевный день семьи.

Неизвестное Раковское предместье

На улице потеплело, так что теперь не обязательно скрываться от непогоды в цирке или театре — можно всей семьей отправиться на экскурсию по Минску. Проект "Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours" приглашает всех на бесплатные экскурсии. Всего в проекте — семнадцать авторских экскурсий. На каждой из них можно увидеть город с непривычного ракурса.



© Sputnik / Виктор Толочко Вид с Верхнего города на Раковское предместье

Сегодня в 19:00 экскурсовод Павел Дюсеков собирает желающих на экскурсию по Раковскому предместью. Желающие встречаются у памятника первой Минской церкви, который находится между Домом физкультуры (Немига, 2) и рекой.

Расскажите младшим про Катрин Денев

Картина "Я и ты" французского актера и режиссера Мартена Прово рассказывают о непростых отношениях дочери и мачехи. Чтобы не показывать детям всю ретроспективу с Катрин Денев, можете сходить в уютный кинотеатр FalconClub Бутик и посмотреть на уже немолодую, но по-прежнему талантливую Денев. Того и гляди, дети впечатлятся и добровольно пересмотрят фильмографию.

Француженка Клэр ведет тихий и размеренный образ жизни: работает акушеркой, ухаживает за домашним садиком, воспитывает сына. Жизнь женщины меняется, когда в ее доме раздается телефонный звонок от мачехи Беатрис, которую Клэр не видела уже 30 лет. Тогда Беатрис предпочла роскошную жизнь семейным узам, за что ее и невзлюбила падчерица. Две взрослые женщины учатся прощать и просить о помощи.

Фотопроект 80+

В галерее "Высокое место" на Герцена, 2а открывается фотовыставка, посвященная нашим современникам, людям, которым больше восьмидесяти лет.

Фотопроект состоит из историй в фотоснимках каждого из героев. Все модели — люди, которые прожили интересную жизнь: балерина, художник, писатель, инженер-строитель, учительница, поэтесса, генерал, доктор…

Все участники проекта — люди, рожденные в 20-х и 30-х гг. Их жизнь сильно отличалась от нашей, но она была яркой и стоит того, чтобы на нее взглянули современники.

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Покажите детям сказку из своей юности в современном исполнении. История про Элли наверняка разбудит приятные воспоминания, а детям понравится анимация.

Нужно ли напоминать, что это история о коварном Урфине, который вознамерился захватить Изумрудный город?

Руками — трогать

В Национальную библиотеку можно заглянуть не только за литературой, но и на выставку музея науки "Элементо".

"Непонятные химические формулы, сложные задачи по физике, скучные параграфы… Хватит ломать голову и, повесив нос, уныло смотреть в учебник. Приди, потрогай и убедись: наука — это весело и увлекательно!" — призывают организаторы.

Более сотни экспонатов, созданных командой профессиональных инженеров, погрузят в мир науки, помогут понять физические законы мира и почерпнуть новые знания. Здесь не должны заскучать и взрослые!