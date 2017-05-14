Минский аэропорт будет принимать самолеты из РФ по старым правилам

С 15 мая Россия вводит пограничный контроль в аэропортах для рейсов из Беларуси. Национальный аэропорт Минск разъяснил, как будут принимать рейсы из РФ в Беларуси.

Напомним, что РФ приняла решение перевести все рейсы, прибывающие из Беларуси в международные терминалы: будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно.

Как сообщается на сайте Национального аэропорта Минск, белорусская сторона не будет менять процедуру обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.

«Для прохождения контроля гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам. Пассажирам, следующим в пункты Российской Федерации транзитом через Национальный аэропорт «Минск», необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционную карту, заполненную по прибытию в Республику Беларусь», - сообщается на сайте.