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В Ираке замечен необычный колесный "танк"

15.05.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились снимки необычной боевой машины — гибрида танка и грузовика. Этот колесный «танк» собрали иракские специалисты для борьбы с террористами. Внешне техника представляет собой шасси грузовика, на которое установлена башня от танка Т-55 со 100-мм пушкой.


Лицо военнослужащего закрашено из соображений безопасности. Фото: klkamashiq

Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.

Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Максимальная прицельная дальность — 6 км.


Фото: klkamashiq

Подобная техника, кстати, пользуется популярностью и у террористов ИГИЛ. Например, боевики, чтобы радикально усилить огневую мощь, водрузили на кузов автомобиля башню от советской БМП-1, вооруженной 73-мм пушкой 2А28 «Гром».

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Относительно легкий колесный "танк" может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка.

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