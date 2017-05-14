В Сети появились снимки необычной боевой машины — гибрида танка и грузовика. Этот колесный «танк» собрали иракские специалисты для борьбы с террористами. Внешне техника представляет собой шасси грузовика, на которое установлена башня от танка Т-55 со 100-мм пушкой.



Лицо военнослужащего закрашено из соображений безопасности. Фото: klkamashiq

Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.

Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Максимальная прицельная дальность — 6 км.



Фото: klkamashiq

Подобная техника, кстати, пользуется популярностью и у террористов ИГИЛ. Например, боевики, чтобы радикально усилить огневую мощь, водрузили на кузов автомобиля башню от советской БМП-1, вооруженной 73-мм пушкой 2А28 «Гром».

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