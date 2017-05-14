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В Ираке замечен необычный колесный "танк"
В Сети
Для башни смонтирован самодельный барбет, при стрельбе опускаются дополнительные упоры. Возможно, башню от танка установили на грузовик, чтобы увеличить мобильность боевой машины.
Относительно легкий колесный «танк» может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка. Орудие Д-10Т2С может вести огонь осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Максимальная прицельная дальность — 6 км.
Подобная техника, кстати, пользуется популярностью и у террористов ИГИЛ. Например, боевики, чтобы радикально усилить огневую мощь,
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Относительно легкий колесный "танк" может быстро перебрасываться в места, где пехоте требуется огневая поддержка.
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