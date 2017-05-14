Лукашенко провел переговоры с Эрдоганом в Пекине

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях международного саммита "Один пояс — один путь" провел ряд встреч с главами государств, которые принимают участие в пекинском форуме.

В объективы фотожурналистов попал трогательный момент встречи белорусского лидера с турецким коллегой — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позже состоялась и двусторонняя встреча Лукашенко и Эрдогана, в ходе которой стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Оба президента также выступили на форуме высокого уровня и высказали свою точку зрения на проект "Один пояс — один путь" и развитие вовлеченных в него стран. "Я верю, что этот проект выгоден для всех, он принесет мир и стабильность, это означает создание новой взаимосвязанной системы в экономической, политической и культурной сферах. Этот проект внесет свой вклад в развитие региона и приведет к значительному повышению стандартов уровня жизни наших граждан, это будет совместный успех всех нас. Я верю, что эта модель сотрудничества будет успешной", — заявил Эрдоган.

В свою очередь Александр Лукашенко с гордостью отметил, что Беларусь одной из первых стран мира присоединилась к строительству Шелкового пути. По его словам, инициатива "Один пояс — один путь" — это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций.

Минск и в дальнейшем готов использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия.

"Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", — констатировал белорусский лидер.

