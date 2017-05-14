ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко провел переговоры с Эрдоганом в Пекине

15.05.2017 12:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко провел переговоры с Эрдоганом в Пекине

фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях международного саммита "Один пояс — один путь" провел ряд встреч с главами государств, которые принимают участие в пекинском форуме.

В объективы фотожурналистов попал трогательный момент встречи белорусского лидера с турецким коллегой — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позже состоялась и двусторонняя встреча Лукашенко и Эрдогана, в ходе которой стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Оба президента также выступили на форуме высокого уровня и высказали свою точку зрения на проект "Один пояс — один путь" и развитие вовлеченных в него стран. "Я верю, что этот проект выгоден для всех, он принесет мир и стабильность, это означает создание новой взаимосвязанной системы в экономической, политической и культурной сферах. Этот проект внесет свой вклад в развитие региона и приведет к значительному повышению стандартов уровня жизни наших граждан, это будет совместный успех всех нас. Я верю, что эта модель сотрудничества будет успешной", — заявил Эрдоган.

В свою очередь Александр Лукашенко с гордостью отметил, что Беларусь одной из первых стран мира присоединилась к строительству Шелкового пути. По его словам, инициатива "Один пояс — один путь" — это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. 

Минск и в дальнейшем готов использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия.

"Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", — констатировал белорусский лидер.   
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях международного саммита "Один пояс — один путь" провел ряд встреч с главами государств, которые принимают участие в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Ираке замечен необычный колесный "танк"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика