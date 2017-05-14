В Логойске 48 многоквартирных и 658 частных домов остаются без холодного водоснабжения

Фото Минского ОУМЧС

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске 48 многоквартирных жилых домов и 658 частных домов остаются без холодного водоснабжения, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Информация о прорыве трубопровода диаметром 200 мм в Логойске на улице Гайненской поступила в МЧС 14 мая около 18.50. "По состоянию на 09.15 15 мая без холодного водоснабжения оставались 48 многоквартирных и 658 частных домов. Предполагаемое время восстановления водоснабжения - 15.00", - рассказала Анастасия Швайбович.

Ремонтно-восстановительные работы проводят две аварийные бригады РУП "Логойский комхоз" (3 единицы техники, 8 человек). Причина прорыва - естественный износ трубопровода.

Коммунальщиками и работниками МЧС организован подвоз воды. Предприятия работают в штатном режиме.

На место аварии прибыли начальник Минского областного управления МЧС Максим Шишканов и председатель Логойского райисполкома Виктор Коледа.-0-