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В Google Play станет меньше поддельных приложений

15.05.2017 11:59 — Разное | БелТА  
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В Google Play станет меньше поддельных приложений

После фишинговой атаки на владельцев аккаунтов Google компания решила ввести ряд изменений в политике сервисов, включая Google Play.

Корпорация начала борьбу с огромным количеством одинаковых приложений, чтобы обезопасить своих пользователей от некачественного или опасного продукта. Известно, что в последней вирусной рассылке использовалось слово "Google", а это говорит о недостатках системы безопасности.

Теперь в Google Play можно публиковать приложения только с уникальным названием, которое ни в коем случае не должно совпадать с уже существующим. Также были введены новые правила для размещения приложений на сервисе: будут запрашиваться данные владельца. Все это должно обезопасить пользователей от вредоносных программ.

 
 
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Теперь в Google Play можно публиковать приложения только с уникальным названием, которое ни в коем случае не должно совпадать с уже существующим. Также были введены...

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