На МКАД Peugeot влетел в МАЗ прикрытия

Авария произошла 15 мая, около 11.30, на МКАД между улицами Казинца и Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.

По предварительной информации, 27-летний водитель Peugeot 406 ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова во второй полосе. При перестроении в третью полосу он врезался в МАЗ прикрытия (на данном участке наносилась дорожная разметка. — Прим. AUTO.TUT.BY), который был обозначен соответствующим образом и ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.