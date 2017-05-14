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На МКАД Peugeot влетел в МАЗ прикрытия

15.05.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 15 мая, около 11.30, на МКАД между улицами Казинца и Кижеватова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.


Фото: ОДАС

По предварительной информации, 27-летний водитель Peugeot 406 ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова во второй полосе. При перестроении в третью полосу он врезался в МАЗ прикрытия (на данном участке наносилась дорожная разметка. — Прим. AUTO.TUT.BY), который был обозначен соответствующим образом и ехал в попутном направлении.


Фото: ОДАС

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
 
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Авария произошла 15 мая, около 11.30, между улицами Казинца и Кижеватова.

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