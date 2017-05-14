Минская вторичка: сейчас цены стабильны, 70% сделок - с дешевыми квартирами без ремонта

Весна в этом году для вторичного рынка жилья оказалась более активной, чем в последние годы. При этом цены остаются стабильными. По данным группы компаний «Твоя столица», порядка 70% покупателей настроены на приобретение недорогого жилья.

Наиболее востребованы следующие типы квартир:

однокомнатные:

— в домах 1975−1999 годов постройки по цене от $ 35 до 40 тыс.;

— в домах хрущевско-брежневской эпохи по цене от $ 30 до 37 тыс.;

— в современном непанельном жилье по цене от $ 45 до 50 тыс.;

двухкомнатные квартиры:

— в домах 1975−1999 годов постройки по цене от $ 50 до 55 тыс.;

— в домах хрущевско-брежневской эпохи по цене от $ 40 до 50 тыс.;

трехкомнатные квартиры — в домах 1975−1999 годов постройки по цене от $ 60 до 65 тыс.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Активность покупателей не дает ценам опускаться. Но и роста ожидать не стоит, потому что предложение квартир ощутимо превышает спрос на них, — рассказывает заместитель директора по продаже на вторичном рынке жилья АН «Твоя столица» Светлана Куделко. — Учитывая, что объем предложения на вторичном рынке в настоящее время насчитывает более 7600 квартир и эта цифра постоянно обновляется, а в месяц заключается порядка 1100−1200 сделок, то покупателю как минимум есть из чего выбрать.

Еще одну тенденцию заметили эксперты: сейчас все чаще возникают ситуации, когда вроде бы стороны «ударили по рукам», но в последний момент покупатель отказывается от приобретения квартиры, объясняя это тем, что нашел более подходящий вариант. В 2012—2013 гг., когда цены на рынке росли, так зачастую поступали продавцы, выбирая тех покупателей, кто предложит лучшую цену. Сейчас стороны поменялись местами.

Кроме того, реальные доходы населения все так же оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что кредиты стали значительно доступнее, до сих пор далеко не каждому под силу выполнить условия по их получению. Поэтому наиболее востребованными на вторичном рынке жилья продолжают оставаться квартиры стандартных потребительских качеств как минимальные по стоимости.

На втором месте по популярности квартиры, готовые к проживанию — продающиеся с ремонтом, мебелью и частично бытовой техникой. Доля сделок с ними составляет порядка 30%. Но тут покупатели считают обоснованной «доплату» за ремонт и мебель в пределах $ 100 за кв. м по сравнению с ценами на квартиры стандартных потребительских качеств.

В апреле скидка на торг составлял 5−6%, а не 9−10%, как это было год назад.